В Італії туриста оштрафували на $500 за паркування на площі у Флоренції

Як повідомляє CNN Travel, поліція в Італії оштрафувала туриста зі США на 500 доларів за паркування автомобіля Ferrari Spider на знаменитій площі Синьйорії у Флоренції.

Американський турист припаркував свій спорткар на пішохідній площі Синьорії, де завжди ходить багато туристів, більшість із них відвідує відому галерею Уффіці. Порушника правил затримала поліція, йому виписано штраф у розмірі 506 доларів.

Уточнюється, що турист отримав штраф не лише за в’їзд на авто до пішохідної зони, а й за відсутність європейських прав. Ferrari Spider був зареєстрований у Швейцарії, турист орендував його без міжнародного посвідчення водія. Він мав лише американські права.

Це не перший випадок, коли іноземці порушують ПДР в історичних об’єктів Італії. Так, у січні у Флоренції поліція оштрафувала на 500 євро мешканця США за проїзд на Fiat Panda через стародавній пішохідний міст Понте-Веккіо. А роком раніше турист із Саудівської Аравії проїхав на орендованій Maserati Іспанськими сходами в Римі, після чого був заарештований.