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В Італії турист не зрозумів, куди потрапив і був оштрафований на 500 євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Італії турист не зрозумів, куди потрапив і був оштрафований на 500 євро

Серйозний штраф за порушення італійських законів і за проїзд на машині знаменитою італійською пам’яткою заплатив американський турист, який у своєму поясненні запевняв, що «не зрозумів, куди потрапив». Штраф у 500 євро він заплатив за проїзд всесвітньо відомим мостом Понте Веккьо у Флоренції.

Міст через річку Арно, «початкова версія» якого була побудована ще 996 року, а далі він неодноразово перебудовувався, дозволено перетинати пішки. Серед туристів міст дуже популярний – він з’єднує палац Пітті із площею Республіки.

Однак 34-річний чоловік, як потім з’ясувалося, американський турист перетнув міст на орендованому автомобілі Fiat Panda. У результаті він був оштрафований за порушення заборони, а також за керування без міжнародних прав водія. Усього штраф склав 540 євро.

Турист запевнив, що так і не зрозумів, куди потрапив і що опинився на знаменитому середньовічному мосту. Він просто шукав паркування – додав турист. Зазначимо, що Понте Веккьо забудований з двох боків магазинами, накритий зверху та зазвичай заповнений пішоходами.

Нагадаємо, що це не єдиний скандал із автомобілістом. У травні минулого року турист із Саудівської Аравії спустився на розкішному спортивному автомобілі Maserati знаменитими Іспанськими сходами в Римі. 37-річному іноземному туристу було пред’явлено звинувачення у завданні шкоди культурній спадщині та пам’ятникам міста за обтяжливих обставин. Подробиці читайте за цим посиланням.

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