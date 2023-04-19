В Італії штрафуватимуть туристів на 60 тисяч євро за одне порушення

Влада Італії запропонувала ввести штраф у розмірі до 60 тисяч євро для людей, які завдають збитків пам’ятникам або іншим культурним об’єктам, передає Independent.

За ініціативою міністра культури Дженнаро Санджуліано, згідно з новим законодавством, штрафи будуть використовуватись для оплати ремонту та прибирання.

“Напади на пам’ятники та об’єкти мистецтва завдають економічної шкоди всім”, – сказав Санджуліано у своїй заяві.

Штрафи за вандалізм починаються від 10 тисяч євро і можуть сягати 60 тисяч євро.

Уряд схвалив ці плани на засіданні Кабінету Міністрів 11 квітня, і очікується, що законопроект буде затверджений і стане законом.