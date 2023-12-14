В Італії ще одна вежа нахилилася і готується завалитися

Ще одна історична вежа в Італії нахилилася і готується впасти, а щоб цього уникнути, будуть потрібні ремонтні роботи, вартістю кілька мільйонів євро. Башта Гарізенда, розташована в італійському місті Болонья, звичайно, не може похвалитися популярністю серед туристів, схожою на Пізанську вежу, проте також щорічно приваблює велику кількість іноземних туристів. І ось ця вежа, збудована ще у 12 столітті, викликала побоювання, що вона може впасти.

Як пише італійська преса, одна з двох знаменитих веж Болоньї — це Гарізенда та вежа Азінеллі — закрита для публіки та оточена бар’єром завтовшки 2,6 метра через побоювання, що вона може впасти. Башта Гарізенда, як і Пізанська, також насправді стоїть під нахилом, але для туристів він не такий очевидний — лише чотири градуси. Закрили її після того, як дослідження виявили зміни у напрямку нахилу, а рада Болоньї назвала ситуацію вкрай тривожною.

Башта, побудована між 1109 та 1119 роками, може обвалитися будь-якої миті. Хоча поки що офіційно стан будівлі не дійшов до «червоного» рівня тривоги, при якому «колапс неминучий», і поки що офіційно перебуває лише на «жовтому», як розповів представник мерії міста, на вежі встановлено обладнання для моніторингу, яке видає свідчення кожні 15 хвилин — з тією метою, щоб влада встигла отримати попередження про обвалення та евакуювати прилеглу територію.

«Ми діємо так, ніби вона ось-ось звалиться, проте ніхто не знає, коли це може статися; це може бути три місяці, десять років чи навіть 20 років», – оцінив представник мерії.

Він також розповів, що вежа, яку кілька разів згадував у своїй «Божественній комедії» Данте, так само, як і Пізанська, швидше за все буде закрита для відвідування туристами на багато років, доки фундамент будівлі не буде зміцнено. За заявою мера міста, Маттео Лепоре, на роботи зі зміцнення вежі буде виділено на 4,3 мільйона євро.