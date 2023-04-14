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В Італії придумали кошмарні штрафи для туристів: мандрівники можуть втратити відразу 60 тисяч євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Італії сталося неймовірне: міста почали доплачувати туристам за факт їхнього відвідування

Влада Італії запропонувала штрафувати на суму від 10 тисяч до 60 тисяч євро людей, які завдають шкоди пам’ятникам або іншим культурним об’єктам.

Згідно з новим законом, підтриманим міністром культури Італії Дженнаро Санджуліано, суми, що стягуються, будуть використовуватися для оплати ремонту та прибирання пошкоджених об’єктів, пише The Independent.

Уряд країни вже схвалив цю ініціативу на засіданні 11 квітня, наразі його мають затвердити остаточно.

“Напади на пам’ятники та художні об’єкти завдають економічної шкоди всім. Для їхньої чистки необхідне втручання вузькоспеціалізованого персоналу та використання дуже дорогих машин. Той, хто вчиняє ці дії, повинен також взяти на себе фінансову відповідальність”, – йдеться у заяві міністра Санджуліано.

Він нагадав, що уряд був змушений виплатити 40 тисяч євро за очищення фасаду Палаццо Мадама 15 століття, об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО в Турині, після нещодавнього акту вандалізму.

На рішення влади багато в чому вплинули випадки пошкодження культурних об’єктів, що почастішали, як недобросовісними туристами, так і протестувальниками, що влаштовують різні акції, у тому числі із застосуванням фарби та інших субстанцій.

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