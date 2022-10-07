В Італії є регіони, які доплачуватимуть приїжджим туристам

На відміну від Венеції, за відвідування якої скоро доведеться платити, італійський регіон Фріулі-Венеція-Джулія планує доплачувати людям, які приїхали туди з туристичними цілями.

Нову схему прийому туристів було впроваджено з метою пожвавлення туризму в цьому регіоні. До речі, він вважається одним із найменш відвідуваних районів Італії.

Всі туристи, які приїхали до регіону Фріулі-Венеція-Джулія, матимуть право безкоштовно подорожувати по всій країні поїздом. Платитимуть за них влада регіону.

Крім того, офіційні особи підтвердили, що вони видадуть кожному мандрівникові картку, яка дає право на безкоштовний вхід до музеїв, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а також надає знижки у різних місцях.

Туристи матимуть можливість подорожувати державними поїздами Trenitalia, від регулярних регіональних ліній до міжміських, а також високошвидкісними лініями Frecce.

Щоб скористатися поїздкою, туристи повинні забронювати турпакет із проживанням у готелі, що бере участь у проекті. При бронюванні не менше двох ночей вартість зворотного квитка буде повернуто як кешбек із загальної суми.

Нагадаємо, що влада Італії раніше підтвердила, що з 1 січня 2023 року з усіх одноденних мандрівників, які планують відвідати Венецію, стягуватиметься плата.

Вартість вхідного квитка залежить від пори року, тобто від сезону. Приїжджим, які не мають із собою дійсного квитка, влада міста відмовить у в’їзді до Венеції.

За прогнозами, доходи Італії від туризму цього літнього сезону досягнуть майже 17 мільярдів євро.

У першій половині цього року було відзначено значне збільшення числа прибулих, а також заповнюваності номерів, що свідчить про те, що країна відновлюється після пандемії. Однак, згідно з даними Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC), чверть мільйона робочих місць у сфері подорожей та туризму Італії цього року так і залишаться вакантними.