Уряд Італії в рамках програми для переселення виплатить €15 000 усім, хто переїде в райони курортного острова Сардинія. Про це повідомляє видання Daily Mail. За інформацією ЗМІ, у населеному пункті має бути не більше ніж 3000 осіб. Гроші від влади стануть компенсацією на купівлю чи будівництво будинку. Тож Італія хоче вирішити проблему старіння населення.

В Італії за переїзд на курорт заплатять €15 тис. Але є нюанс

Молоді люди вважають за краще з’їжджатися у великі міста, а дрібні поселення поступово вмирають без притоку людей.

Щоб громадяни користувалися субсидією та не намагалися схитрувати, купуючи на Сардинії літні будинки для відпочинку, місцева влада встановила кілька умов. Новий мешканець регіону повинен постійно жити на острові та стати на облік до місцевих державних органів протягом 18 місяців з моменту купівлі чи будівництва житла. До того ж, компенсація не може перевищувати половину суми, витраченої на переїзд.

“Ми створили умови для того, щоб молодь вирішила залишитися і розвивати економіку наших найуразливіших територій”, – заявив президент Сардинії Крістіан Солінас.

Сардинія – популярний італійський курорт з узбережжям більш ніж 1800 кілометрів. Острів відомий білим піском, який з 2017 року місцева влада заборонила продавати та відвозити із собою. За це навіть можна отримати штраф — туристам на Сардинії у 2021 році довелося виплатити за це понад 13 000 євро. Також на острові багато архітектурних історичних пам’яток — фінікійських некрополів, римських амфітеатрів та ін.