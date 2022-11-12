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ІталіяТуризм

У Венеції туристці заборонили в’їзд у місто за позування напівоголеної на тлі військового меморіалу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Венеції туристці заборонили в'їзд у місто за позування напівоголеної на тлі військового меморіалу

30-річній туристці з Чехії заборонили в’їзд до Венеції на 48 годин і оштрафували за фото на тлі військового меморіалу. Роздягнувшись, вона лягла на монумент, присвячений італійським партизанкам, які віддали життя у боротьбі проти фашизму. Дівчину і друзів, які її знімали, помітив місцевий житель Маріо Назон, який гуляв із сином по набережній, і звернувся до поліції.

«Був чудовий день, ми побачили пару, яка робила знімки. Я вловив якийсь дивний рух, а потім помітив жінку, яка безтурботно плаває, — розповів очевидець CNN. — Я вирішив, що вона божевільна, коли купається в такий холодний день. Вона вилізла з води, видершись по пам’ятнику, одягнена тільки в трусики від бікіні, лягла, а потім, повністю розслаблена, повернулася у воду. Її хлопець та інша жінка перестрибнули через огорожу і теж залізли на монумент, щоби знімки вийшли вдалі. Поруч із ними був одяг дівчини, ніби на пляжі».

Туристку, ім’я якої не називається, було затримано поліцією. Як повідомляє інше джерело CNN, дівчина зізналася, що лежачи на монументі зображала загиблу партизанку. Вона заплатила кілька штрафів на загальну суму 513 EUR, їй також заборонили в’їзд до Венеції на 48 годин.

«Вони питали: „А в чому проблема?“. Просто неймовірно, — дивується Маріо. — Вони не мали жодного уявлення про те, що вони зробили не так».

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