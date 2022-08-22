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ІталіяТуризм

У Венеції оштрафували чоловіків за серфінг по Гранд-калалу

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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У Венеції туристів оштрафували на 1500 євро за серфінг по Гранд-каналу

Минулого тижня двох туристів оштрафували за те, що каталися на моторизованих дошках для серфінгу Великим каналом Венеції, перевищуючи швидкість і зависаючи над поверхнею води.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро назвав туристів «ідіотами, які знущаються з міста», опублікувавши в соцмережах відеозапис інциденту та запропонувавши сплатити вечерю тому, хто повідомить про їхнє розташування.

Пізніше мерія повідомила, що два серфери були ідентифіковані та оштрафовані на 1 500 євро кожен, і що місто готується вжити подальших заходів проти них «за заподіяння шкоди іміджу Венеції».

Туристів оштрафували, оскільки було встановлено, що вони поставили під загрозу безпеку судноплавства на каналі. Більше того, горе-спортсменів видворили із міста, а дошки для серфінгу конфіскували.

Згідно з повідомленнями у місцевих ЗМІ, серфінг, веслування на байдарках та каное заборонені на Великому каналі Венеції. Купання у міських каналах також заборонено.

Венеція вже багато років стикається з інцидентами, пов’язаними із надмірним туризмом. Минулого року Італія навіть оголосила водні шляхи навколо Венеції «національною пам’яткою» та заборонила прохід великих круїзних суден своїми каналами.

Місто робить кроки з обмеження «денних» туристів, ввівши для них новий податок, який набуде чинності наступного року. Обтяження не застосовуватиметься до тих, хто приїхав до міста з ночівлею – бронюючи проживання в готелі, вони вже сплачують податок у розмірі 5 євро за ніч.

Це не перший випадок, коли іноземців штрафують за порушення закону у великому туристичному районі Італії. Наприклад, у 2020 році туриста було оштрафовано на 1 200 доларів за спробу вкрасти два кілограми піску з італійського острова Сардинія. А у 2019 році поліція Венеції затримала двох німецьких мандрівників за приготування кави прямо на 430-річному мосту Ріальто.

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