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У Венеції через відсутність дощів пересохли канали

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Венеції через відсутність дощів пересохли канали

Як пише Bloomberg, канали у Венеції в останні дні практично пересохли через сильні відливи та зниження рівня води.

Рівень води в каналах знизився на півметра, це завадило руху катерів та гондол.

Синоптики Centro Maree стверджують, що ця ситуація стала результатом відливів та відсутності дощів у регіоні в останні кілька місяців.

Bloomberg нагадує, що останніми роками ситуація частіше була зворотною — у Венеції почастішали сильні припливи. Так, найбільший приплив за більш ніж півстоліття спостерігався у 2019 році, він завдав місту збитків у мільярд євро. Після цього влада Венеції почала працювати над проектом MOSE, який покликаний знизити збитки від стихійних лих. Роботи можуть бути завершені до кінця цього року.

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