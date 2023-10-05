У Венеції автобус звалився з мосту, загинули понад 20 туристів

Кількість жертв страшної ДТП за участю автобуса в передмісті Венеції Местре продовжує зростати і вже сягнула 21 людини, як повідомляє венеціанська префектура.

Інформацію про подію було поширено італійськими новинними телеканалами, які також стверджують, що ще 12 людей постраждали внаслідок падіння автобуса з висоти. Крім того, поки що 4-5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Автобус, що належить оператору громадського транспорту Венеції Actv, пробив дорожнє загородження і впав зі значної висоти поруч із залізничною станцією Местре. Цей інцидент призвів до загоряння автобуса, який зачепив електричні дроти, за інформацією видання Il Gazzettino.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро негайно прибув на місце події і назвав подію величезною трагедією. На знак солідарності та скорботи, він оголосив міську жалобу. Він описав сцену з місця аварії як апокаліптичну.

За деякими даними, автобус працював на метані, і пасажирами в ньому були туристи, які прямували в один із місцевих кемпінгів.

Управління охорони здоров’я Венеції активувало протокол великих надзвичайних ситуацій, що передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги та заклик резервного медичного персоналу. Важливо зазначити, що залізничне сполучення між Местре та острівною історичною частиною Венеції тимчасово перервано.