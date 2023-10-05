Всі розділи
ГоловнаІталіяУ Венеції автобус звалився з мосту, загинули понад 20 туристів
ІталіяТуризм

У Венеції автобус звалився з мосту, загинули понад 20 туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Венеції автобус звалився з мосту, загинули понад 20 туристів

Кількість жертв страшної ДТП за участю автобуса в передмісті Венеції Местре продовжує зростати і вже сягнула 21 людини, як повідомляє венеціанська префектура.

Інформацію про подію було поширено італійськими новинними телеканалами, які також стверджують, що ще 12 людей постраждали внаслідок падіння автобуса з висоти. Крім того, поки що 4-5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Автобус, що належить оператору громадського транспорту Венеції Actv, пробив дорожнє загородження і впав зі значної висоти поруч із залізничною станцією Местре. Цей інцидент призвів до загоряння автобуса, який зачепив електричні дроти, за інформацією видання Il Gazzettino.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро негайно прибув на місце події і назвав подію величезною трагедією. На знак солідарності та скорботи, він оголосив міську жалобу. Він описав сцену з місця аварії як апокаліптичну.

За деякими даними, автобус працював на метані, і пасажирами в ньому були туристи, які прямували в один із місцевих кемпінгів.

Управління охорони здоров’я Венеції активувало протокол великих надзвичайних ситуацій, що передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги та заклик резервного медичного персоналу. Важливо зазначити, що залізничне сполучення між Местре та острівною історичною частиною Венеції тимчасово перервано.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Пасажирка рейсу Дубай – Мілан народила під час польоту

Італія
24-річна пасажирка рейсу Дубай - Мілан народила дитину на...

У Таїланді підліток розстріляв туристів у Торгівельному центрі

Таїланд
Масове побоїще влаштував у Таїланді 14-річний підліток. Він прийшов...

Буйного пасажира довелося примотати скотчем до крісла на рейсі до Бангкока

Таїланд
Пара - чоловік і жінка - влаштувала бешкет на...

У Туреччині судитимуть туристку за крадіжку стародавнього каміння

Бельгія
У Туреччині заарештували туристку з Бельгії Кім Мергітс за...

У національному парку Канади ведмідь загриз двох туристів

Канада
У національному парку Банф у Канаді відбулася атака гризлі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму