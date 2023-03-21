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ІталіяТуризм

У Римі почнуть стягувати плату за вхід до найпопулярнішої пам’ятки Італії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Римі почнуть стягувати плату за вхід до найпопулярнішої пам'ятки Італії

Туристи, які прибувають до Риму, незабаром будуть змушені платити п’ять євро для того, щоб потрапити в одну з найпопулярніших пам’яток Італії – Пантеон. Про це домовилися вчора італійське міністерство культури та церковні чиновники.

Побудований у першому столітті до нашої ери, вражаючий куполоподібний храм є найпопулярнішим культурним об’єктом Італії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. У 609 році нашої ери він був перетворений на католицьку церкву і перейменований на Базиліку Святої Марії та Мучеників. У ньому також регулярно проводяться богослужіння.

Надходження від вхідної плати будуть розділені: 70% відійде міністерству культури, яке допоможе покрити витрати на утримання та прибирання, а частина, що залишиться, буде направлена до Римської єпархії.

Чому Пантеон стягуватиме плату за вхід?

Міністр культури Дженнаро Санджуліано сказав, що цей крок був продиктований здоровим глуздом. Введення плати за вхід відбулося за п’ять років після того, як попередній уряд відклав плани почати стягувати з відвідувачів два євро.

Згідно з новим планом, з відвідувачів молодших 25 років стягуватиметься пільгова плата у розмірі двох євро. Крім того, вхід буде безкоштовним для жителів Риму, неповнолітніх, людей, які відвідують месу, персонал базиліки тощо.

Дата запровадження плати була названа, оскільки чиновники допрацьовують технічні деталі. В даний час вхід до Пантеону все ще безкоштовний, а у вихідні та святкові дні потрібен попередній запис.

Які туристичні визначні пам’ятки Риму все ще безкоштовні?

Якщо ви плануєте провести відпустку в Римі і хочете вкластися до бюджету, не бійтеся, адже тут ще багато безкоштовних розваг. У місті неймовірна кількість красивих вулиць та можливостей для фотографування на відкритому повітрі, таких як фонтан Треві та Іспанські сходи.

Якщо ви любите церкви, то чудове в Римі те, що майже на кожній вулиці є безкоштовні церкви, які можна відвідати. І ніколи не знаєш, що чекає на тебе за найпростішим фасадом. Серед найцікавіших церков – базиліка Санта-Прасседе, Санта-Марія-Маджоре та базиліка Санта-Марія-дель-Пополо.

Звичайно, у Ватикані знаходиться собор Святого Петра, який може похвалитися найвищим у світі куполом заввишки 136,5 метра. Якщо ви плануєте відвідати його, обов’язково забронюйте квитки заздалегідь, щоб уникнути черг, у яких можна простояти кілька годин.

Ну, а якщо ви хочете доторкнутися до римської історії і не хочете за це багато платити, то на Римський форум, наприклад, можна подивитися і зовні. Більша частина його видно з вулиці Via dei Fori Imperiali. Ну або сплануйте свою поїздку таким чином, щоб опинитися в Римі в першу неділю кожного місяця – у цей час вхід на Форум, Колізей та Палатинський горб зазвичай безкоштовний.

Крім того, щороку 21 квітня, на честь дня народження Риму, до багатьох платних музеїв та пам’ятників можна потрапити безкоштовно.

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