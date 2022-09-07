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ІталіяТуризм

У Римі оштрафували туриста на 450 євро за поїдання морозива біля фонтану

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Туриста оштрафували в Римі за поїдання морозива біля фонтану

Туриста зі США, який вирішив поїсти морозива на сходах одного з фонтанів Риму о першій ночі, було оштрафовано на €450. Про це повідомляє The Guardian.

Чоловіка 55 років, у якого також було в руках пиво, покарали у суботу, 3 вересня, за порушення міського правила, що передбачає заборону на розміщення на сходах фонтанів. Це сталося біля Фонтану-де-Катекумені в районі Монті, збудованого в 1589 для проекту архітектора Баттисти Русконі.

Зазначається, що у п’ятницю ввечері фонтан був обнесений загороджувальною стрічкою, але пізніше її було знято. З цієї причини турист не знав, що сидіти на сходах заборонено. Він також не звернув увагу на звернення до нього поліції, що призвело до того, що американцю виписали штраф.

Як пізніше заявив турист, йому не було відомо про те, що в 2017 році влада Риму заборонила їсти, пити і сидіти на сходах фонтанів.

Заборона спрямована на захист історичних споруд від можливих ушкоджень.

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