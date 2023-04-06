Туристи склали рейтинг країн Європи зі кишеньковими злодіями

Туристи — улюблена мета для кишенькових злодіїв, а популярність міст Європи — магніт для мандрівників. Експерти назвали країни континенту, де найчастіше приїжджі стають жертвами злодіїв.
Вирушивши у відпустку за кордон, легко втратити пильність і розслабитися від обстановки “вихідного дня”. Можна втратити не лише гроші, а й особисті документи. Це перетворить довгоочікувану відпустку на суцільні проблеми.
Британська страхова компанія Quotezone склала антирейтинг країн Європи, де туристи найчастіше зазнають кишенькових крадіжок. Класифікація складена з урахуванням інформації від відпочиваючих.
Згідно з розслідуванням, найбільшою кількістю крадіжок відзначилася Італія. У коментарях туристи скаржаться на римський Колізей, Пантеон та знаменитий фонтан Треві. Популярний напрямок згадується понад дві тисячі разів.
Неофіційний рейтинг країн Європи з кишенькових крадіжок:
1. Італія
2. Франція
3. Нідерланди
4. Німеччина
5. Греція
6. Іспанія
7. Португалія
8. Туреччина
9. Ірландія
10. Польща