Туристи склали рейтинг країн Європи зі кишеньковими злодіями

Туристи — улюблена мета для кишенькових злодіїв, а популярність міст Європи — магніт для мандрівників. Експерти назвали країни континенту, де найчастіше приїжджі стають жертвами злодіїв.

Вирушивши у відпустку за кордон, легко втратити пильність і розслабитися від обстановки “вихідного дня”. Можна втратити не лише гроші, а й особисті документи. Це перетворить довгоочікувану відпустку на суцільні проблеми.

Британська страхова компанія Quotezone склала антирейтинг країн Європи, де туристи найчастіше зазнають кишенькових крадіжок. Класифікація складена з урахуванням інформації від відпочиваючих.

Згідно з розслідуванням, найбільшою кількістю крадіжок відзначилася Італія. У коментарях туристи скаржаться на римський Колізей, Пантеон та знаменитий фонтан Треві. Популярний напрямок згадується понад дві тисячі разів.

Неофіційний рейтинг країн Європи з кишенькових крадіжок:

1. Італія

2. Франція

3. Нідерланди

4. Німеччина

5. Греція

6. Іспанія

7. Португалія

8. Туреччина

9. Ірландія

10. Польща