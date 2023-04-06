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Туристи склали рейтинг країн Європи зі кишеньковими злодіями

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи склали рейтинг країн Європи зі кишеньковими злодіями

Туристи — улюблена мета для кишенькових злодіїв, а популярність міст Європи — магніт для мандрівників. Експерти назвали країни континенту, де найчастіше приїжджі стають жертвами злодіїв.

Вирушивши у відпустку за кордон, легко втратити пильність і розслабитися від обстановки “вихідного дня”. Можна втратити не лише гроші, а й особисті документи. Це перетворить довгоочікувану відпустку на суцільні проблеми.

Британська страхова компанія Quotezone склала антирейтинг країн Європи, де туристи найчастіше зазнають кишенькових крадіжок. Класифікація складена з урахуванням інформації від відпочиваючих.

Згідно з розслідуванням, найбільшою кількістю крадіжок відзначилася Італія. У коментарях туристи скаржаться на римський Колізей, Пантеон та знаменитий фонтан Треві. Популярний напрямок згадується понад дві тисячі разів.

Неофіційний рейтинг країн Європи з кишенькових крадіжок:

1. Італія
2. Франція
3. Нідерланди
4. Німеччина
5. Греція
6. Іспанія
7. Португалія
8. Туреччина
9. Ірландія
10. Польща

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