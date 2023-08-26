Туристка попередила про маловідоме правило в Італії: можна отримати штраф

Туристка попередила інших мандрівників після того, як їй було виписано великий штраф за порушення одного важливого закону в Італії.

“Нас оштрафували на 80 євро, як тільки ми прибули до Італії. Не робіть цієї помилки”, – повідомила у відео на своїй сторінці в Instagram користувач під ніком leonoratraveldiary.

Дівчина пояснила, що, користуючись будь-яким громадським транспортом в Італії, всім пасажирам необхідно прокомпостувати проїзні квитки у спеціальних автоматах після їх придбання, перш ніж заходити у вагон поїзда чи автобус.

“На вокзалах – це зелений автомат, у автобусах – жовтий”, – додала вона.

Інші важливі правила для туристів у Італії

Раніше туристам нагадали, що в Італії всі відвідувачі громадських басейнів мають носити шапочку для плавання, інакше їх можуть просто туди не пустити.

Тим часом, у рибальському містечку Портофіно в провінції Генуя вирішили запровадити штрафи в 275 євро для туристів, які “тиняються без діла” або надто довго затримуються заради фото на популярних локаціях.

Крім того, влада Італії запропонувала штрафувати на суму від 10 тисяч до 60 тисяч євро людей, які завдають шкоди пам’ятникам або іншим культурним об’єктам.