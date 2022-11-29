Туристів попередили, за що їх можуть заарештувати в Італії

Італія – європейська країна, яка щороку приваблює мільйони туристів. Тут завжди тепло, є море, гори, а також уславлена ​​італійська кухня, безліч стародавніх пам’яток та предметів світового мистецтва. На перший погляд відпочинок тут не приносить жодного клопоту. Однак туристи в країні часто порушують закони та ризикують бути заарештованими. Про те, за що найчастіше туристи потрапляють до поліції — у матеріалі “ДІП”.

Античні сувеніри

На території Італії збереглося багато античних споруд. Найвідоміша з них Колізей, а також збереглися терми, форуми, площі. Ціле стародавнє місто Помпеї досі частково закрите для туристів через археологічні розкопки. Тим не менш, туристи хочуть відвезти частину античності як сувенір, тому нерідко намагаються відколоти і вкрасти камені або плити з будівель. За таке туристів завжди ловлять, бо скрізь є відеокамери. Такий злочин може загрожувати позбавленням волі на строк до 15 діб та штрафом.

Загоряти топлес

На муніципальних пляжах Італії (а таких у країні більшість) заборонено засмагати топлес. На туристок часто скаржаться місцеві жителі, які приходять відпочити зі своїми дітьми. Такі скарги в італійську поліцію надходять нечасто, але все ж таки інциденти трапляються. Якщо дівчина хоче позасмагати оголеною, вона має використовувати приватні пляжі, вхід на які платний.

Тим не менш, у деяких регіонах Італії жінкам можна засмагати топлес, але не всім. Наприклад, у місті Тропеа з 1982 року діє закон, який дозволяє показувати оголені груди на пляжах. Проте є нюанс. Топлес засмагати можуть тільки ті жінки “чиї груди заслуговують на те, щоб бути показаними”. Тобто йдеться переважно про дівчат.

Пробиратися на закриті визначні пам’ятки

На перший погляд, ця заборона здається очевидною, але її не дотримуються деякі туристи. В Італії дуже багато стародавніх споруд та замків, які знаходяться у приватній власності. Також деякі природні пам’ятки заборонені для відвідування. Наприклад, туристам часто закривають дорогу до кратерів Везувію. Проте мандрівники йдуть на все заради гарних фотографій у соціальних мережах. Однак потім потрапляють за ґрати. Покарання залежить від того, куди пробираються туристи, але найчастіше вони обробляються серйозним штрафом.