Туристам, які купують морозиво в Італії, розповіли, яку помилку вони роблять

Італія славиться своїм найсмачнішим морозивом джелато, яке продається в спеціальних закладах – джелатеріях. Туристка з Ірландії розповіла у відео в TikTok, яку помилку роблять ті, хто купує там десерт.

Сіара Уолш попередила своїх підписників, що не варто в Італії купувати в закладах, де на прилавках красуються гори морозива. Вона запевняє, що справжні джелатарії не виставляють продукт у великих кількостях та яскравих неприродних кольорах. Швидше за все, в місцях із горами різнокольорового морозива використовують консерванти та емульгатори.

У своєму відео Сіара каже: «Не дайте себе обдурити в Італії, переконайтеся, що ви купуєте правильне джелато. Багато місцевих джелатерії створені виключно для туристів, і ви можете дізнатися їх по горах морозива. Але насправді ви не маєте його бачити».

Однак у коментарях багато хто не погодився з думкою Сіари. Одна людина написала: «Я купував джелато в місці, де була гора, і це було найкраще морозиво, яке я коли-небудь їв у своєму житті. Воно було фантастично смачним».

Інший користувач написав: “Є джелатерії, де морозиво не ховають, як у цьому відео, і вони так само хороше”. Ще один коментатор припустив, що джелатерії, де відкрито демонструвалося морозиво, просто вийшли з моди. “У багатьох старих джелатеріях виставляли гори морозива, коли я був дитиною, давним-давно”, – написав він.