Туристам перерахували помилки, які можуть завдати великих неприємностей в Італії

Декілька популярних місць відпочинку у світі запровадили нові суворі правила, щоб впоратися з величезним потоком мандрівників після пандемії. Одним із яскравих прикладів стала Італія. Видання The Sun перерахувало туристам помилки, які можуть загрожувати штрафами та завдати великих неприємностей у цій країні.

У квітні багато галасу наробила ініціатива мера міста Портофіно штрафувати людей, які затримуються у мальовничих місцях, щоб зробити гарну фотографію. Тоді через великодні канікули кількість туристів збільшилася в регіоні на 12%, і 1,7 мільйона людей відвідали курорти Італії. У найпопулярніших місцях Портофіно утворювалися «пробки з людей», на боротьбу з якими і спрямований новий закон.

Туристам, які надто довго стоять на вулиці у спробах зловити вдалий кадр, у Портофіно загрожує штраф у 275 євро. Однак це не єдиний регіон Італії, де діють дивні закони та заборони.

Чинкве-Терре – заборона на шльопанці та сандалії. Закон з’явився ще у 2019 році після того, як місцевим службам довелося рятувати кілька груп туристів, які застрягли на складних пішохідних стежках національного парку. Наразі за відсутність належного екіпірування стягується штраф до 2’500 євро, у тому випадку, якщо мандрівникові знадобилася допомога.

Рим – заборона сидіти на сходах Іспанських сходів. За це туристам доведеться заплатити штраф до 250 євро. Місцева влада пояснює заборону тим, що туристи, що сидять на сходах, заважають іншим ходити нею. Періодично співробітники поліції патрулюють Іспанські сходи та роздають порушникам штрафи.

Венеція – заборона будувати замки із піску. Закон поширюється на пляжі Ераклії біля Венеції та будь-які конструкції з піску, які місцева влада вважає непотрібними перешкодами. За порушення правила туристові загрожує штраф 250 євро..

Сорренто – заборона з’являтися у купальнику на публіці. Закон запроваджено минулого літа з ініціативи мера, який назвав носіння купальників, а також перебування топлес у громадських місцях «непристойною поведінкою». Порушникам виписують штрафи 500 євро