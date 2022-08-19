Це кошмар, неможливо ні поїсти, ні зайти в море: рій мошкари вже місяць атакує популярний курорт Італії

Нашестя мошкари стало загрозою туризму на популярному італійському курорті. Найпівденніше містечко Тосканської Рів’єри — Ортобелло, тут туристів та місцевих мешканців останні кілька тижнів мучать цілі рої дрібних комах. Основною причиною цього експерти називають пекельну спеку. За даними La Repubblica, через нову напасть в Ортобелло продажі впали на 60 відсотків.

Влада тосканського містечка закликала мешканців не відчиняти вікна і утриматися від вивішування білизни, оскільки ведеться боротьба проти рою мошкари. Власники ресторанів та барів в Орбетелло, добре відомому прекрасною лагуною та довгими піщаними пляжами, повідомили, що їхній бізнес сильно постраждав, оскільки клієнти уникають виходити на вечерю.

«Ми змушені закриватися на дві години раніше. Ось такий у нас сезон 2022 року», – пояснив виданню один із власників готелю. Деякі заклади взагалі відключили зовнішнє освітлення і тепер приймають замовлення на вечерю лише до 21:00, що не сприяє зростанню торгівлі. «Незважаючи на ці заходи, прибутки скоротилися на 60%. Тисячі мошок збираються навколо лампочок і переміщуються, як хвиля, між столиками на відкритому повітрі», — нарік власник ресторану Ovosodo Марко Ді П’єтро, описуючи «психологічний жах», який мошки завдають туристам на відкритому повітрі.

La Repubblica процитувала і туриста з Риму, який зазначив, що Орбетелло був «повністю наповнений» комахами: «Вже майже місяць неможливо ходити лагуною. Тепер стало неможливо навіть пообідати чи випити аперитив на вулиці. Учора ситуація досягла такої крайності, що багато магазинів та ресторанів були змушені закритися близько 21:00 вечора», — повідомив він і додав, що мошки обліплюють тіло так, що неможливо ні поїсти, ні зайти в море.

Минулого місяця біолог Мауро Ленці заявив, що зараження пов’язане з умовами лагуни в умовах високих температур, які зменшили присутність природних хижаків мошок, таких як жаби, кажани та різні птахи. Тепер влада заявила, що вчетверте за кілька тижнів має намір піддати місто фумігації, щоб позбутися шкідників. З іншого боку, як пояснило видання, місцеві жителі скаржилися, що цього року було пропущено глибоку дезінсекцію, яка зазвичай проводиться навесні. Ймовірно, це також могло спричинити сьогоднішню проблему.

Цього літа комахи нападають не тільки на Орбетелло, за повідомленням Corriere, на довколишній Кастільйоне-делла-Піська обрушилися зграї ос. Радник у Тоскані Леонардо Маррас розповів докладніше про ситуацію: «Сьогодні важко знайти вирішення проблеми, яку слід було вирішити раніше. Що я можу сказати, то це те, що ми знаходимося тут і відкриті для всіх, хто висловлює занепокоєння або чий сезон був зіпсований цими комахами».

Довідка: Орбетелло – унікальне місто, розташоване на вузькій смужці землі, що простягається до середини тієї самої лагуни, від якої і походить його назва. Район лагуни Орбетелло межує з морем двома смугами піску, званими «томболі», тобто коси: Томболо-делла-Фенілья і Томболо-делла-Джаннелла – це пляжна смуга піску довжиною 6 км, розташована між пагорбом Анседонія на сході і Монте- Арджентаріо на заході. Джанелла, хоч і має довжину 6 км, тягнеться від Монте-Арджентаріо до гирла річки Альбенья.