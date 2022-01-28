Третина готелів у Римі закрилася: Міський туризм під загрозою

Пандемія Covid-19 непокоїть світ уже майже два роки, і індустрія туризму є однією з найбільших жертв цієї безпрецедентної кризи. І хоча за останні два роки намічалися деякі підйоми, переважно це одне велике падіння, і не дуже веселі найближчі перспективи для сектора.

Криза найбільше торкнулася країн, що сильно залежать від туризму, причому найбільш сильно їх великі міста постраждали від всесвітньої пандемії. Яскравим прикладом того, як обмеження Covid-19 зруйнували туризм, є Рим, одне з найпопулярніших серед туристів міст світу.

Третина готелів у Римі закрита

Готельна промисловість у Римі нині стикається з численними проблемами. За останніми даними, 350 з приблизно 1300 римських готелів наразі закриті, ще 50 планують закриття найближчими днями.

Причиною цього є те, що поточні показники заповнюваності впали до даних за квітень 2020 року. Ситуація також посилюється зобов’язанням пред’являти зелену перепустку для входу в готелі — заходом, який уряд зробив, щоб переконати італійців пройти вакцинацію.

Проте представники галузі звинувачують владу, що не було вжито жодних дій для підтримки готелів у Римі, порушених заборонними заходами. І через це понад 7000 людей ризикують втратити роботу у найближчі три місяці.

Масові звільнення

Звільнення – ще одна проблема, яка стоїть перед готелями у Римі. Багато готелів вже звільнили своїх працівників, наприклад, готель Sheraton або готель Cicerone. І, як уже згадувалося, це може бути лише початком.

У цьому контексті профспілки закликали вжити термінових заходів на підтримку ланцюжка поставок у сфері туризму та закликають до термінової заборони звільнень та активізації мереж соціального захисту, щоб уникнути ризику того, що компанії перекладають витрати, пов’язані з пандемічною кризою, на працівників.

Міський туризм під загрозою

За словами члена міської ради з туризму Алессандро Онорато, «обіг сектора майже нульовий, і ми платимо найвищу ціну серед усіх міст мистецтва».

«Пандемія істотно скоротила потоки туристів із країн, які донедавна становили значну частину мандрівників, які прямували до Риму. Криза торкається всіх суміжних галузей: туроператорів, гідів, туристичних автобусів, таксі, магазинів, ресторанів. Список, на жаль, дуже довгий», – додав чиновник.

Щоб спробувати знайти рішення, Онорато зажадав скликати позачергову муніципальну раду за участю міністра праці Андреа Орландо та міністра туризму Массімо Гаравалья.

«Ми вдячні уряду за те, що було зроблено на сьогоднішній день, але зараз, як ніколи, ми маємо рішуче заявити, що існує величезний ризик для економічної стійкості міського туризму: зникнення або продаж міжнародним фондам. Ми не можемо цього допустити», — сказав Онорато.