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“Таємна кімната” Мікеланджело відкриється для відвідування Італії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Мікеланджело Буонарроті відомий своїми величними творіннями, такими як статуя Давида, стельові фрески в Сикстинській капелі та купол Святого Петра, що височіє над римським горизонтом. Нині менш відомий його твір вперше представлено громадськості у “таємній кімнаті” художника у базиліці Сан-Лоренцо у Флоренції, передає CNN.

Цей невеликий простір розташований під Капелою Медічі у базиліці Сан-Лоренцо, де Мікеланджело створював складні надгробки для членів родини Медічі.

У 1975 році під час реставраційних робіт було виявлено багато малюнків людських фігур під двома шарами штукатурки в коридорі під сакристією, який раніше використовувався для зберігання вугілля.

"Таємна кімната" Мікеланджело відкриється для відвідування Італії

“Таємна кімната” має розміри 10 метрів завдовжки, 3 метри завширшки та 2,5 метри заввишки. Малюнки, виконані вугіллям та сангвіною (іржаво-червоною крейдою або олівцем), часто один поверх іншого та різних розмірів, були приписані Мікеланджело колишнім директором Капели Медічі Паоло Дал Поджетто.

Вважається, що саме в цьому приміщенні Мікеланджело ховався від гніву папи Климента VII після сварки з впливовою родиною Медічі.

"Таємна кімната" Мікеланджело відкриється для відвідування Італії

“Це місце надає сучасним відвідувачам унікальну можливість вступити в прямий контакт не лише з творчим процесом майстра, а й із сприйняттям формування його міфу як божественного художника”, – заявила Франческа де Лука, куратор Музею Капели Медічі, у заяві.

Директор Музею Барджелло, частиною якого є капели, Паола Д’Агостіно, сказала, що відновлення було “довгою, постійною і копіткою працею”.

"Таємна кімната" Мікеланджело відкриється для відвідування Італії

Простір відкриється для відвідування 15 листопада обмеженій кількості відвідувачів, щоб зберегти малюнки. Щотижня кімнату зможуть відвідати не більше 100 осіб, по чотири особи у групі. Повідомляється, що 15-хвилинні відвідування проводитимуться щодня, за винятком вівторків та неділь.

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