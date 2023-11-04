“Таємна кімната” Мікеланджело відкриється для відвідування Італії

Мікеланджело Буонарроті відомий своїми величними творіннями, такими як статуя Давида, стельові фрески в Сикстинській капелі та купол Святого Петра, що височіє над римським горизонтом. Нині менш відомий його твір вперше представлено громадськості у “таємній кімнаті” художника у базиліці Сан-Лоренцо у Флоренції, передає CNN.

Цей невеликий простір розташований під Капелою Медічі у базиліці Сан-Лоренцо, де Мікеланджело створював складні надгробки для членів родини Медічі.

У 1975 році під час реставраційних робіт було виявлено багато малюнків людських фігур під двома шарами штукатурки в коридорі під сакристією, який раніше використовувався для зберігання вугілля.

“Таємна кімната” має розміри 10 метрів завдовжки, 3 метри завширшки та 2,5 метри заввишки. Малюнки, виконані вугіллям та сангвіною (іржаво-червоною крейдою або олівцем), часто один поверх іншого та різних розмірів, були приписані Мікеланджело колишнім директором Капели Медічі Паоло Дал Поджетто.

Вважається, що саме в цьому приміщенні Мікеланджело ховався від гніву папи Климента VII після сварки з впливовою родиною Медічі.

“Це місце надає сучасним відвідувачам унікальну можливість вступити в прямий контакт не лише з творчим процесом майстра, а й із сприйняттям формування його міфу як божественного художника”, – заявила Франческа де Лука, куратор Музею Капели Медічі, у заяві.

Директор Музею Барджелло, частиною якого є капели, Паола Д’Агостіно, сказала, що відновлення було “довгою, постійною і копіткою працею”.

Простір відкриється для відвідування 15 листопада обмеженій кількості відвідувачів, щоб зберегти малюнки. Щотижня кімнату зможуть відвідати не більше 100 осіб, по чотири особи у групі. Повідомляється, що 15-хвилинні відвідування проводитимуться щодня, за винятком вівторків та неділь.