Суд Італії тимчасово скасував смертний вирок для ведмедя, який роздер людину

Смертельний напад ведмедя на 26-річного бігуна в італійському альпійському регіоні стався на початку квітня. Суд засудив тварину до умертвіння через евтаназію, повідомляє Fox News.

За інформацією видання, після нападу бурого ведмедя ловили майже два тижні. Після упіймання з’ясувалося, що це 17-річна самка. Вона напала на людину, коли той робив пробіжку в гірській місцевості.

Адміністративний суд виніс рішення щодо тварини, ухваливши приспати її. Проте судова колегія у місті Тренто запросила докладнішу інформацію про “динаміку нападу” ведмедиці на людину, що призупинило виконання рішення суду про евтаназію, щоправда, не назавжди, а лише до 27 червня. Італійське агентство ANSA також заявило, що суд дійшов висновку: необхідні додаткові подробиці розкриття бігуна, перш ніж буде ухвалено будь-яке рішення про долю ведмедиці.

Тим часом до справи підключилися зоозахисники, які вимагають передати ведмедя до притулку, де він не становитиме небезпеки для людей. Зоозахисники також запевняють, що тварина напала на бігуна, бо поряд знаходилися її дитинча.

Проти вбивства ведмедиці виступають і рідні загиблого.

Проте мер провінції впевнений, що цю ведмедицю необхідно було приспати ще 2020 року, коли вона напала на двох людей і завдала їм серйозних травм.