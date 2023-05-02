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Статуя русалки в “надто провокаційній” інтерпретації викликала переполох на півдні Італії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Статуя русалки в

Директор художньої школи вітає “данину поваги переважній більшості фігуристих жінок” на тлі обурення у соціальних мережах.

Похмура статуя русалки, встановлена на площі в рибальському селі в Апулії, на півдні Італії, викликала ажіотаж через те, що вона “надто провокаційна”.

Статую було створено студентами художньої школи Луїджі Россо в Монополі, а потім встановлено на площі імені вченого Рити Леві-Монтальчині, пише The Guardian.

Твір мистецтва, який ще не був офіційно відкритий, став об’єктом глузувань після того, як фотографії, зроблені під час його встановлення, були опубліковані в соціальних мережах.

Актриса з Барі Тіціана Ск’явареллі написала, що її друг з Монополі “справедливо висловив певне подив із приводу цієї пам’ятки”.

“Схоже на русалку з двома силіконовими грудьми і, перш за все, величезною дупою, ніколи не баченою у русалки”, – наголошується в повідомленні.

Статуя русалки в "надто провокаційній" інтерпретації викликала переполох на півдні Італії

Скьявареллі підкреслила, що вона не має проблем ні зі студентами-мистецтвознавцями, ні з місцевою радою, яка замовила цю роботу. “Але мене дуже бавить ця штука… хто знає, чи стане вона ще однією визначною пам’яткою для туристів”, – додала вона.

Адольфо Марчіано, директор художньої школи Луїджі Россо, захищав статую, кажучи, що це “данина поваги переважній більшості жінок із пишними формами”. Він пояснив, що мер Монополі доручив студентам створити кілька статуй для міста, зокрема, одну на тему моря.

“Студенти зібралися разом і вигадали ідею русалки. Раді показали масштабну модель, і він сказав, що вона хороша, а потім вирішив, що закінчена скульптура буде розміщена на площі”, – сказав Марчіано.

Марчіано сказав, що не хотів судити про натхнення студентів, але розглядав роботу “як уявлення про реальність, у даному випадку жіночого тіла”.

Він додав: “Ви бачите рекламу на телебаченні з дуже худими моделями, але русалка – це данина переважній більшості жінок з пишними формами, особливо в нашій країні. Було б дуже погано, якби ми представляли дуже худу жінку”.

Беппе, який живе в Монополі, сказав, що скульптура, яка залишалася закритою до її відкриття, останніми днями викликала багато дискусій, а деякі люди критикують її як “надто провокаційну”.

“Це ганьба, тому що студенти-художники заслуговують на похвалу, а не на критику”, – сказав він.

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