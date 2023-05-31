Стало відомо, як художники “розводять” туристів у Флоренції

Тревел-інфлюєнсер розповіла про незвичайний обман довірливих туристів в Італії, а її відео отримало відгук у соціальних мережах. У коментарях запропонували кілька варіантів вирішення конфліктної ситуації.

На своїй сторінці в TikTok мандрівниця Керрі Айрланд ділиться лайфхаками та відео, що надихають, зі своїх численних поїздок. Один зі своїх останніх та найкорисніших роликів блогер зняла на жвавій вулиці Флоренції.

Дівчина розповіла, що тут багато не лише туристів із різних країн, а й вуличних художників, які намагаються заробити на відпочиваючих. За словами Айрланд, “саме тут відбувається найпоширеніший обман приїжджих”.

Згідно з її роликом, головними шахраями є саме художники, чиї роботи зазвичай лежать на землі.

“Вуличні творці розкладають свої картини під ногами перехожих спеціально — щоб один із них обов’язково на неї настав. Тоді обурений митець вимагає від невинної, але незграбної “жертви” плату за зіпсовану працю. Зазвичай ця сума в рази перевищує реальну вартість картини”, – розповідає Айрланд.

Викривальний ролик дівчини викликав бурхливу реакцію та обурення серед користувачів. Серед коментаторів опинилися як очевидці, так і постраждалі від хитрощів.

“Вони агресивно змушують вас платити. Схопили мого чоловіка та накричали на нього”, – поскаржився один із передплатників.

Інші користувачі поділилися порадою, як уникнути конфлікту та не втратити свої гроші.

“Ви просто кличете на допомогу та відмовляєтеся платити”, – порекомендував один коментатор.

Ще один користувач розповів, що просто переїхав подібну картину велосипедом та поїхав далі. Інші коментатори порадили ігнорувати нападки.