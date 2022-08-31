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ІталіяТуризм

Собаки врятували п’ятеро людей на італійських пляжах Лаціо та Сицилії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Собаки врятували п'ятеро людей на італійських пляжах Лаціо та Сицилії

Щонайменше п’ятьох людей врятували собаки-рятувальники на пляжах Лаціо та Сицилії в центральний тиждень серпня, повідомляє BTA з посиланням на заяву Італійської школи собак-рятувальників (IUCS), зроблену у вихідні.

Два хлопчики, 12 і 19 років, були врятовані собаками Робін Гуд і Зевс на пляжі Джардіні Наксос минулої суботи.

Хлопчики пішли в море за футбольним м’ячем, надутим вітром, і швидко потрапили в течію, яка захлеснула їх.

Робін Гуд, чотирирічний золотистий ретрівер, і Зевс, шестирічний ньюфаундленд, кинулися в бій і врятували хлопчиків після того, як їхня мати звернулася за допомогою, сказав IUCS.

У Монтальто-ді-Кастро, неподалік Вітербо, того ж дня дві сестри з Ареццо, 12 і 15 років, були врятовані Педро, семирічним золотистим ретрівером, і Мірою, шестирічним медовим лабрадором, під схвальні вигуки відпочиваючих.

Собаки-герої також врятували 52-річну місцеву жительку, яку засмоктало в ту ж “дірку” у воді раніше того ж дня.

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