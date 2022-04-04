Ще один несприятливий пасхальний сезон для італійського туризму?

Італійський туризм опинився в дуже складній ситуації з моменту початку пандемії Covid-19 два роки тому, і багато хто з великими надіями очікував на відновлення в 2022 році. Проте ілюзія одужання тривала недовго. Війна в Україні, а також інфляція та зростання цін на газ одразу зіпсували настрій як операторам ринку, так і їхнім замовникам. Влада країни не рекомендує громадянам здійснювати «несуттєві» витрати, такі як, наприклад, поїздки на вихідні на машині.

Ще один невиразний Великдень

2021 року туристичний сектор Італії втратив неймовірних 60 мільйонів прибутків. Більше того, порівняно з 2019 роком, на 22 мільйони менше італійців виїжджало за кордон. Картина, яка лише підтверджує кризу, в яку сектор все ще занурений і з якої, здається, немає виходу.

За даними Confcommercio, близько 8 мільйонів італійців хочуть подорожувати на Великдень, але з них лише 4 мільйони вже організували поїздку та забронювали готелі. Це очевидна ознака того, що в суспільстві панує невизначеність.

Проте навіть ті, хто хоче подорожувати, надсилають мало обнадійливі сигнали. Варіанти поїздок дають зрозуміти, наскільки критична ситуація: короткі та короткострокові поїздки в межах регіону проживання, одноразова ночівля та витрати близько 200 євро на людину за системою «все включено». Більше того, 20% відпочиваючих кажуть, що припускають витратити на 10-25% менше, ніж у пандемічний період.

Відпочинок по-друге будинки або будинки друзів також знаходиться на підйомі. Їх використовуватиме близько половини мандрівників, тоді як 2019 року це зробили 40%.

Як мається на увазі, торкнулося все, що пов’язане із вільним часом. За даними, 68% італійців вже змінили свої звички витрачати гроші на розваги, а ще 12% будуть змушені зробити це найближчим часом. Те саме можна сказати і про ресторани і піцерії (66% вже стали витрачати менше, 14% планують зниження витрат у найближчому майбутньому).

Мілан і Рим у кризі

Рим і Мілан, дві столиці Італії, ймовірно, страждають найбільше. Пандемія спустошила історичні центри. Готельний та ресторанний сектори, які хотіли перезапуститись у 2022 році, не бачать значних зрушень на краще.

У Мілані на великодній період заброньовано лише 20% наявних номерів. Це значне падіння порівняно з 75% за той самий період три роки тому.

У Римі ситуація аналогічна: кількість бронювань скоротилася на 50% порівняно з 2019 роком. У той же час в італійській столиці залишаються закритими 250 готелів із 1500, що ще більше паралізує галузь.

Загальна картина для італійського туризму, як і двох найпопулярніших міст, досить похмура. Спочатку Covid-19, тепер українська війна, пов’язана із зростанням цін на газ та інфляцією. Це паралізувало сектор, і зараз важко передбачити будь-який майбутній розвиток.