Сенсаційне відкриття в Помпеях. Виявлена ​​гробниця з муміфікованим скелетом

Тіло, разом з волоссям, кістками і фрагментом вуха, було знайдено в гробниці часу, що безпосередньо передував руйнування міста. Він унікальний тим, що сягає корінням часів, коли римляни спалювали трупи померлих.

Згідно археологічного парку Помпеї, останки є одними з найбільш добре збережених кістяків, коли-небудь знайдених в місті, який став жертвою виверження Везувію в 79 році нашої ери. Вони були знайдені в гробниці, розташованої в некрополі Порта Сарно, на схід від центру стародавньої агломерації. Тіло збереглося в такому хорошому стані, ймовірно, через те, що гробниця була герметично закрита майже 2000 років, але дослідники не виключають, що останки були муміфіковані.

«Я до сих пір не знаю, чи є часткова муміфікація померлого результатом навмисної операції чи ні», – пояснює професор Льоренс Алапон з Університету Валенсії. «Аналіз текстилю може надати додаткову інформацію з цього приводу. Ми знаємо з джерел, що деякі тканини, такі як азбест, використовувалися для бальзамування. Навіть для людей на зразок мене, які якийсь час спеціалізувалися на похоронній археології, надзвичайне багатство інформації, яку пропонує ця гробниця, від написів до поховання, остеологічних знахідок і пофарбованого фасаду, є винятковим».

Похованому на момент смерті було близько 60 років. У склепі були також виявлені дві урни для кремації, одна з яких належала жінці на ім’я Новіа Амабіліс.

Хто такий муміфікований чоловік?

Напис на передній частині гробниці передбачає, що останки цієї людини належать Марку Венеріусу Секундіо. Ми багато знаємо про нього завдяки інформації, що міститься на воскових табличках, що належать місцевому банкіру Цецилії Джоконду. Марк Венеріус в молодості був рабом і хранителем храму Венери. Після звільнення він досяг високого матеріального і соціального становища. Він був членом колегії августейлов – священиків, які дбали про імперський державний культ в місті. Він також організував чотириденний фестиваль «Грецькі і латинські луди».

«Ludi graeci» слід розуміти як подання на грецькій мові, – зазначає директор Археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель. – Це перше явне свідчення уявлень в Помпеях на грецькій мові. У багатоетнічних Помпеях ранньої імперської епохи, де грецьку мову, тодішній «lingua franca» східного Середземномор’я, використовувався поряд з латиною. Той факт, що виступи проводились на грецькій мові, свідчить про живий і відкритий культурний клімат стародавніх Помпеїв.

Можливо, тоді Марк Венеріус Секундіо або його предки були вихідцями з Греції. Це могло б пояснити нетипове поховання для Помпеї того часу. За часів ранньої республіки і ранньої імперії римляни кремували дорослих мерців (ховали тільки дітей).