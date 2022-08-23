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Сардинія пропонує 15 000 євро тим, хто придбає будинок на острові

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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Сардинія пропонує 15 000 євро тим, хто придбає будинок на острові

Як повідомляє Libertatea, влада Сардинії виділять по 15 000 євро тим, хто купить перше житло на острові.

Єдиною умовою є те, що житло, що купується, має знаходитися в населеному пункті з кількістю жителів до 3 000 осіб.

На реалізацію проєкту виділено 45 млн євро. Він спрямований на боротьбу з відтоком населення із сільських районів, а також на стимуляцію економічної активності.

Допомога на суму до 15 000 євро у вигляді безкоштовної субсидії виділяється на купівлю нерухомості, у тому числі і іноземцям. При цьому сума допомоги не може покривати понад 50% від вартості будинку або вартості ремонту.

Нагадаємо, на Сардинії діє й інший загальноіталійський проєкт з відновлення занедбаного житла – «Будинки за 1 євро» (Case a 1 euro). У ньому беруть участь такі муніципалітети острова: Монтреста, Нульві, Романа, Оллолаї та Боннанаро.

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