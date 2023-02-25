Проливний дощ та грози: В Італії вигадали нову розвагу для туристів

Чого ми зазвичай очікуємо від спа-салонів? Розслаблення, спокою, тиші та повного умиротворення. Оздоровчий центр в Мілані змінить ваше уявлення про послуги спа, передає видання Daily Mail.

За інформацією таблоїду, британські блогери Генрі Перч та Робін Міллер виклали у TikTok відео про свій незабутній досвід на відпочинку та зібрали понад 30 мільйонів переглядів.

Йдеться про італійський спа-центр QC Termemilano з басейном у спеціальному залі: тут для відвідувачів імітують грозу, доповнюючи звуковими ефектами шторму, що відбувається.

Користувачам здається подання “страшним і травматичним”, але салон описує свої послуги як “отримання мультисенсорного досвіду”.

У ролику можна побачити, як відпочиваючих у басейні поливає водою спеціальна система, що розбризкує, “замінюючи” собою проливний дощ. Картину доповнюють спалахи блискавки та похмурі хмари.

25-річний Генрі та 24-річна Робін, які ведуть блог про подорожі A Couple Things to Do, розповідають MailOnline Travel: “Ми не знали, чого очікувати, вирушаючи в подорож, оскільки в інтернеті було мало інформації, але це виявилося краще, ніж ми могли навіть уявити”.

“Ми були здивовані співвідношенням ціни та якості: у нас був повний доступ до спа-салону з обідом та напоями менш ніж за 50 євро на людину”, – розповіли блогери.

Як стверджує видання, досвідчені мандрівники вважають спа-центр обов’язковим для відвідування столиці Ломбардії туристам з обмеженим бюджетом.

“Це така романтична і недорога розвага для пар у Мілані, якої ви точно не очікуєте!” – Додають закохані.