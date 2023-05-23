Повінь в Італії: чи безпечно туди летіти на відпочинок і де шукати допомогу у разі небезпеки

Прямо зараз Італія переживає найсильнішу за останні 100 років повінь: через дощ у провінції Емілія-Романья в останні дні з берегів вийшла 21 ріка, затопивши місцями цілі міста. 13 людей загинули, тисячі позбулися даху над головою і були змушені залишити свої будинки.

Гран-прі Формули-1 в Емілії-Романьї, заплановане цими вихідними, було скасовано, а збитки, завдані природною стихією, вже оцінюються в кілька мільярдів євро. І поки італійська влада намагається розібратися з наслідками повені, туристам краще триматися від цих регіонів подалі.

Крім Італії „апокаліптичні“ повені та зсуви також викликали хаос у Хорватії, Боснії та Словенії. Експерти попереджають, що у Південній Європі зростає кількість стихійних лих, пов’язаних із кліматом.

У столиці регіону, місті Болонья, туристична рада закликала громадян обмежити свої поїздки лише найнеобхіднішими справами. А уряд Великобританії випустив попередження для мандрівників: „Рекомендується триматися подалі від берегів річок та зелених зон, що постраждали від повені. Рух транспорту, у тому числі між Болонею та Ріміні, може бути утруднений“. Вони закликали людей перевіряти ситуацію перед поїздкою та дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Міністерство закордонних справ Естонії поки що жодних попереджень щодо поїздок до Італії не випускало. Але на сайті міністерства є посилання на Службу цивільної оборони Італії, де регулярно публікуються метеорологічні попередження, останнє з яких датується вчорашнім днем. Якщо найближчим часом у вас запланована поїздка в італійський регіон Емілія-Романья, варто звернути на попередження влади особливу увагу.

Рейси до Болоньї та скасування поїздів до Емілії-Романьї

Рейси в аеропорт Болоньї та з нього, як і раніше, відправляються за розкладом, згідно з останньою інформацією про рейси. Міжнародний аеропорт Болоньї імені Гульєльмо Марконі рекомендує пасажирам, що вилітають, виходити з дому раніше і добиратися громадським транспортом, наприклад монорейкою Marconi Express (від центрального залізничного вокзалу Болоньї) або автобусом.

Компанія Italia Rail попереджає, що в регіоні Емілія-Романья спостерігаються затримки, обмеження та скасування високошвидкісних поїздів, поїздів InterCity та регіональних поїздів. У заяві, зробленій 17 травня, людям рекомендується по можливості утриматися від поїздок протягом кількох наступних днів.

Туристичні об’єкти в Болоньї та Равенні

Якщо ви знаходитесь в постраждалому регіоні Італії прямо зараз, то майте на увазі, що деякі його визначні пам’ятки в даний момент закриті для відвідування. За інформацією на 19 травня закритими залишалися всі університетські музеї міста, а також недоступними є пішохідні маршрути та велосипедні доріжки на околицях Болоньї. Відстежувати зміни у роботі туристичних об’єктів у місті можна ТУТ.

Популярне туристичне місто Равенна, яке славиться своїми мозаїками візантійської епохи, також сильно постраждало від повені. Близько 14 000 людей отримали наказ залишити свої будинки в середу ввечері через побоювання, що нові річки можуть вийти з берегів. „Рівня невпізнана після завданих їй збитків“, – сказав мер міста Мікеле де Паскале в інтерв’ю громадському радіо RAI.

Чи постраждали інші частини Італії?

Емілія-Романья прийняла на себе основний тягар шторму, про що свідчать червоні попередження, випущені італійським урядом. Але сусідні регіони – Марке та Тоскана – в яких діє „бурштиновий“ рівень небезпеки – також постраждали від сильних дощів. Уряд видав жовте попередження для таких областей, як Рим і Неаполь.

Внаслідок екстремальних погодних умов за межами Італії також сталися повені. На Балканах річка Уна, що розлилася, затопила частину північної Хорватії і північно-західної Боснії, де влада оголосила надзвичайний стан. Мер боснійського міста Босанська Крупа заявив, що сотні будинків було затоплено. „У нас апокаліпсис, – сказав Амін Халітович регіональному телеканалу N1. – Ми вже не можемо порахувати затоплені будинки. Такого ніколи не було.