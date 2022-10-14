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Потоп на півдні Італії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Потоп на півдні Італії

Значні опади на півдні Італії, що супроводжувалися сильними вітрами, спричинили повені.

У Салінагранде (Південна Італія) затоплені дороги. Також частково затоплено шосе, яке веде до міста Трапані (Південна Італія). Стоять заглохлі автомобілі.

Протягом наступної доби погодні умови в Італії, Албанії, Греції та на Іонічному морі погіршаться.

До вечора шторм піде в бік Іонічного моря і посилиться через потепління води там. Метеорологи очікують, що шторм спричинить проблеми з судноплавством у регіоні, очікується сильний вітер. Також оголошено попередження про можливі значні опади та грози, повідомляє bg-voice.

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