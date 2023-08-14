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Пошкоджені статуї та осквернена Пізанська вежа: туристи-вандали та їх прояви на італійських пам’ятниках

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пошкоджені статуї та осквернена Пізанська вежа: туристи-вандали та їх прояви на італійських пам'ятниках

Знущання туристів над історичними пам’ятниками Італії стають дедалі більш явними та частими подіями. Цей сезон привернув увагу культурної спадщини Італії, оскільки вона піддається актам вандалізму. Дивно не дивуватися, враховуючи велику кількість історичних пам’яток на кожному розі та гостинність, що надається країною відпочивальникам.

Найбільш резонансні випадки трапились нещодавно. У невеликому місті Віджу, близько до італо-швейцарського кордону, німецька група туристів, які тимчасово проживали у старовинній віллі, випадково зруйнувала статую XIX століття, що знаходилася у фонтані. Це сталося під час спроби зробити спільне фото. Вартість втраченої статуї, що належить майстру Енріко Бутті, оцінюється у 200 тисяч євро. Туристи втекли з місця події, а власник вілли звернувся до поліції.

Через кілька тижнів закохана француженка вирішила залишити своє послання на знаменитій Пізанській вежі. Вона надряпала серце і ініціали свого хлопця, використовуючи гострі браслети. Охоронець помітив це та закохану дівчину затримали. Вона може зіткнутися з великим штрафом і навіть ув’язненням.

Такі випадки стали досить поширеними. Наприклад, британець болгарського походження Іван Димитров зобразив імена себе та своєї подруги на стіні Колізею в Римі. Позицію безкарності та несерйозності, з якою він робив це, було знято на камеру іншим туристом. Він вибачився, висловлюючи своє незнання щодо давнини Колізею.

Пошкоджені статуї та осквернена Пізанська вежа: туристи-вандали та їх прояви на італійських пам'ятниках

Подібні випадки наслідували інші. Гід зупинив швейцарську туристку, яка намагалася подряпати ініціали на Колізеї, а згодом італійська поліція затримала 17-річного німецького туриста за подібне діяння.

Навіть у Віченці на північному сході Італії два американські солдати використовували фарбу, щоб розмалювати колону Палладіанської базиліки, збудовану у XVI столітті.

Пошкоджені статуї та осквернена Пізанська вежа: туристи-вандали та їх прояви на італійських пам'ятниках

Італійський уряд вживає заходів проти вандалізму, запровадивши значні штрафи до 30 тисяч євро, а також передбачивши до 5 років позбавлення волі. Однак ні фінансові втрати, ні загроза тюремного ув’язнення не зупиняють певну групу туристів від шкоди культурній спадщині країни.

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