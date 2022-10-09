Популярний регіон в Італії сплатить туристам проїзд у поїздах заради екології

Регіон Фріулі-Венеція-Джулія на північному сході Італії покриватиме вартість проїзду поїздом для туристів, щоб сприяти розвитку екологічного туризму.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті влади горбистого регіону на березі Адріатичного моря, також відомого своїми винами.

“Виберіть екологічний відпочинок і дістаньтеся до Фріулі-Венеції-Джулії поїздом. Забронюйте квиток в одному з наших філій в Градо, Ліньяно-Сабб’ядоро, Удіне і Трієсті, і Фріулі-Венеція-Джулія надасть вам квиток на поїзд”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акція діятиме до 31 травня 2023 року.

На додаток до оплати проїзду поїздом регіон також надасть усім мандрівникам картку FVGcard, яка включає знижки та безкоштовні квитки на відвідування багатьох місцевих визначних пам’яток.

Наприклад, у Трієсті мандрівники зможуть відвідати виставку Бенксі в Salone degli Incanti за зниженою ціною з листопада по квітень 2023 року, а також отримають безкоштовний доступ до інших музеїв та культурних закладів. У Ліньяно-Сабб’ядоро, розташованому на схід від Венеції, мандрівники зможуть скористатися пляжним містечком на березі Адріатичного моря.

Як у Європі розвивають подорожі на поїздах заради екології

Ряд країн Європи ще восени 2019 року ініціювали запровадження загального податку на авіаквитки, щоб спонукати туристів менше пересуватися континентом літаками як неекологічному виді транспорту. Паралельно вони почали активніше розвивати залізничне сполучення.

Так, у Німеччині на літо 2022 року запроваджували проїзні на потяги по 9 євро. Незважаючи на деякі труднощі на початку дій програми, за підсумком уряд країни визнав її успішною.

В Іспанії, тим часом, з 1 вересня 2022 пасажири можуть безкоштовно їздити на різних поїздах національної мережі Renfe.

Крім того, стало відомо про плани запустити транс’європейську мережу нічних поїздів, що складається з 40 міжнародних ліній дальнього прямування, яка до 2030 року з’єднає понад 200 міст та населених пунктів по всій Європі.