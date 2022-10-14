Під час зльоту з аеропорту в Італії у Boeing 747 відпало колесо від шасі

Boeing 747 зазнав незначної аварії у вівторок вранці, втративши колесо від основного шасі під час зльоту з аеропорту в Італії. Однак літаку вдалося благополучно приземлитися в США, повідомляють ЗМІ Апеннінського півострова.

Літак вилітав з аеропорту в Таранто на півдні Італії, а повинен приземлитися в місті Чарльстон в Південній Кароліні в США. Саме коліща пізніше знайшли у виноградниках поблизу Таранто.

Постраждалих немає.