П’яні туристи на самокатах пошкодили у Римі визначну пам’ятку. Збитки оцінюються в 25 000 євро

Іспанські сходи є однією з найпривабливіших визначних пам’яток Риму. Навіть ті, хто жодного разу не бував в Італії, знають визначну пам’ятку фільму “Римські канікули” з Одрі Хепберн та Грегорі Пеком.

Кілька днів тому сходи знову опинилися в центрі уваги міжнародних ЗМІ, але цього разу привід сумний. Двоє американських туристів провезли нею свої електричні самокати, завдавши збитків на суму 25 000 євро.

American tourists throw down electric scooter on the Spanish Steps in Rome, causing 25k euros damage 🃏 pic.twitter.com/kOwTr00nJq — Public Outsider (@publicoutsider) June 7, 2022

Дії порушників потрапили до запису камери вуличного спостереження. На опублікованих поліцією кадрах видно, що жінка штовхає свій самокат вниз сходами. Це робить і її супутник.

Потім жінка навмисно зіштовхнула свій скутер зі сходів. Проти неї порушили адміністративну справу щодо пошкодження пам’ятника. Це правопорушення за італійськими законами карається позбавленням волі на строк до одного року або штрафом у розмірі щонайменше 2000 євро.

Представник міської ради Рима Франко Паскуалетті заявив, що двоє туристів були “цілком п’яні” в ніч інциденту. Їм заборонили відвідувати визначну пам’ятку протягом шести місяців після заподіяння шкоди.