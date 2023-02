П’яні туристи на самокатах пошкодили у Римі визначну пам’ятку. Збитки оцінюються в 25 000 євро

Іспанські сходи є однією з найпривабливіших визначних пам’яток Риму. Навіть ті, хто жодного разу не бував в Італії, знають визначну пам’ятку фільму “Римські канікули” з Одрі Хепберн та Грегорі Пеком.

Кілька днів тому сходи знову опинилися в центрі уваги міжнародних ЗМІ, але цього разу привід сумний. Двоє американських туристів провезли нею свої електричні самокати, завдавши збитків на суму 25 000 євро.

American tourists throw down electric scooter on the Spanish Steps in Rome, causing 25k euros damage 🃏 pic.twitter.com/kOwTr00nJq

— Public Outsider (@publicoutsider) June 7, 2022