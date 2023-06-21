Ось-ось прокинеться: сплячий вулкан в Італії перебуває в надзвичайно небезпечному стані

Флегрейські поля – великий вулканічний район Італії, біля якого проживає майже півмільйона чоловік – активно готується до виверження. Принаймні так йдеться у новому дослідженні.

За словами співавтора дослідження Стефано Карліно, супервулкан Кампі Флегреї (Флегрейські поля), розташований недалеко від Неаполя, перебуває у надзвичайно небезпечному стані. Востаннє вулкан вивергався в 1538, але зараз ризик його виверження високий як ніколи. Місцева влада вже розробила план евакуації, а рівень ризику переглядається щомісяця.

Чи небезпечні Флегрейські поля?

Місця біля Неаполя в Італії, можливо, більш відомі завдяки Везувію, яке знищило місто Помпеї в 69 році нашої ери, але Флегрейські поля є більш нагальною проблемою.

Кампі Флегреї займає велику територію з пологою западиною довжиною близько 12-14 км, і 500 000 чоловік живуть у його червоній зоні, визначеній Департаментом цивільної оборони Італії як зона найвищого ризику. Ще 800 000 мешканців проживають у жовтій зоні.

Вважається, що виверження Флегрейських полів, що відбулося 40 тисяч років тому, стало однією з причин “вулканічної зими” та вимирання неандертальців.

В 1538 вулкан вивергався протягом восьми днів, викинувши достатньо лави, каменів і хмар попелу, щоб утворилася нова гора. У 1980-х роках стався черговий сплеск активності, який призвів до евакуації 40 000 мешканців довколишніх районів. З того часу супервулкан був відносно спокійним.

Однак тепер дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Національного інституту геофізики та вулканології (INGV) в Італії показало, що чергове пробудження практично неминуче.

„Ми не говоримо, що виверження відбудеться, ми говоримо, що умови для виверження стали більш сприятливими“, – пояснив AFP провідний автор дослідження Крістофер Кілберн із Каліфорнійського університету.

Однією з причин є те, що десятки тисяч дрібних землетрусів, що сталися з 1950-х років, послабили западину на вершині вулкана, відому як кальдера.

Чи станеться виверження Флегрейських полів?

У дослідженні, опублікованому на початку червня в журналі Nature, вчені повідомили, що „частини вулкана були розтягнуті майже до краю“.

З 2019 року кількість дрібних поштовхів зростає, чинячи тиск на кору вулкана. У квітні було зафіксовано 600 таких вагань. Рівень ґрунту на околицях також піднявся. Приморське місто Поццуолі піднялося майже на чотири метри з 1950-х років, йдеться у доповіді.

Землетруси та підйом ґрунту носять кумулятивний характер, тому виверження може не передувати значного підвищення активності.

„Можливо, виверження передуватимуть відносно слабкі сигнали, такі як менша швидкість підйому ґрунту та менша кількість землетрусів“, – вважають автори дослідження.

Вони також заявили, що велике виверження є малоймовірним, але може статися серія невеликих вивержень.

Крім того, „для того, щоб відбулося виверження, магма має виштовхуватись вгору у потрібному місці“, – пояснив Кілберн.

Що станеться, якщо Кампі Флегрея почне викидатися?

У разі виверження місцева влада розробила план евакуації. Він передбачає, що мешканців буде вивезено з району на особистому чи громадському транспорті протягом трьох днів. Рівні ризику – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний – переглядаються щомісяця.

“Нині рівень небезпеки в Поццуолі – жовтий”, – сказав AFP представник ради Джордана Мобіліо. Місцеві жителі також регулярно отримують текстові сповіщення про підземні поштовхи магнітудою 1,5 або вище за шкалою Ріхтера.

Флегрейські поля — у давньогрецькій міфології вулканічний край, де сталася гігантомахія — битва богів на чолі із Зевсом, яким допомагав Геракл, із гігантами.