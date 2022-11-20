Названо ТОП-5 озер Італії з чудовими краєвидами

Італія — ​​країна, в якій є все: багата історична спадщина, витвори мистецтва, мальовнича природа. Італійські озера – окремий вид природних пам’яток. Вони мають різне походження, глибину, розміри, у різні часи були оспівані поетами та письменниками, зображалися на картинах художників. Клімат на італійських озерах м’який, майже субтропічний. Як правило, вони надійно захищені від холодних вітрів горами, тому чудові будь-якої пори року.

Одне з найвідоміших італійських озер — льодовикове Комо площею 146 кв. км. Воно розташоване за 40 хвилин їзди від аеропорту Мілана. Досліджувати міста Комо та Белладжо можна не тільки по суші, але й по воді, зокрема, використовуючи швидке, безпечне та ексклюзивне водне таксі, що працює також у Венеції, Мурано, Бурано та інших містах. Італії.

На берегах Комо розташовані маленькі затишні містечка з червоними черепичними дахами, розкішні вілли та палаци, унікальні ландшафтні парки. Тут можна просто гуляти вздовж берега, милуючись мальовничими пейзажами, відпочити на пляжі або вирушити в похід, зайнятися верховою їздою, вітрильним спортом, віндсерфінгом, кайтсерфінгом.

Маджоре – ще одне відоме озеро Італії. Воно розкинулося у південних Альпах у Ломбардії, на кордоні зі Швейцарією. Тут завжди тепло і сонячно, є безліч визначних пам’яток, як архітектурних, так і природних: вілли, замки, парки. Найвідоміші курорти розташовані на західному березі в провінції П’ємонт, як і найкращі готелі. Туристам є безліч розваг на свіжому повітрі протягом усього року.

Озеро Гарда – дуже гарне озеро у будь-який сезон. Тут помірний клімат, чудові краєвиди, палаци та замки. Найвідоміше місто — Сірміоне з однойменним замком. Озеро вважається чудовим місцем для активного відпочинку на воді: тут безліч яхт-клубів, серфінг-центрів та човнових станцій. Можна також зайнятися гольфом, верховою їздою, альпінізмом, парапланеризмом.

Озеро Брайес розташовується приблизно за 100 км від міста Больцано в Південному Тиролі на висоті майже 1 500 м. З його берегів відкриваються чудові краєвиди на Доломітові Альпи та навколишні мальовничі ліси. Водойма розкинулася біля підніжжя гори Крода-дель-Бекко. Тут добре як улітку, так і взимку. Це найчистіше та найкрасивіше альпійське озеро провінції Альто-Адідже. Воно користується популярністю серед любителів піших прогулянок та фотографів.

Лугано – мальовниче льодовикове озеро, розташоване відразу на території двох країн Італії та Швейцарії. Місцева природна пам’ятка – лісисті схили гори Сан-Джорджіо, включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Відпочиваючі можуть зайнятися водними видами спорту, кататися озером на човнах, ходити в гори.