Названі недооцінені туристичні місця в Італії, де немає натовпів туристів

Італія традиційно входить до списку найпопулярніших туристичних напрямків у світі, а це загрожує натовпами туристами буквально всюди, особливо в пікові літні місяці.

В очікуванні самого завантаженого літа за всю історію спостережень, в Італії вже вживають різних заходів, щоб приборкати мандрівників. Наприклад, альпійський регіон Альто-Адідже ввів обмеження на кількість туристів, а рибальське містечко Портофіно – штрафи для туристів, які затримуються заради фото на популярних локаціях.

Проте, як встановили туристичні експерти Travel Off Path, навіть у надпопулярній Італії можна знайти менш людні місця.

Топ-6 недооцінених місць в Італії, де можна уникнути натовпів туристів цього літа

1. Острів Іскья. Забудьте цього літа про Амальфітанське узбережжя та острови Капрі або Прочіда. Острів Искья набагато більше, що робить його менш багатолюдним і доступнішим, ніж його популярніші аналоги. Хоча Іскья є відомим місцем літнього відпочинку для італійців, вона ще не здобула такої популярності в іноземних туристів. Цей острів знаходиться приблизно за годину їзди на поромі від Неаполя, а серед його визначних пам’яток – древній Арагонський замок, численні термальні курорти та чудові пляжі.

2. Регіон Умбрія. Це чудова альтернатива Тоскані, якщо ви хочете відчути смак італійського села цього літа. Хоча Умбрія розташована поряд з Тосканою, вона менш відвідувана туристами через меншу кількість поїздів та автомагістралей. Цей центральний регіон Італії відомий своїми красивими середньовічними містами на пагорбах та місцевою кухнею, особливо трюфелями та вином.

3. Місто Тревізо. Венеція – одне з найзнакових місць в Італії. Зі своїми 117 невеликими островами, 177 каналами та 391 мостом це місто справді не схоже ні на яке інше. Проте Венеція також серйозно постраждала від овертуризму – так, що аж довелося запровадити плату за відвідування міста. Якщо ви не готові до цього, рекомендується розглянути Тревізо. Розташоване в регіоні Венето менш ніж за 40 хвилин їзди поїздом від Венеції, це історичне місто також відрізняється красивою архітектурою та численними каналами, але там немає натовпів.

4. Місто Бергамо. Розташований на північний схід від Мілана в регіоні Ломбардія, він є одним із найкрасивіших і найромантичніших міст Італії. Тим не менш, це місто сильно недооцінене і залишається поза увагою багатьох туристів в Італії. У Бергамо варто відвідати історичне верхнє місто Читта-Альта, оточене стародавніми стінами, куди можна дістатися фунікулером.\

5. Озеро Орта. У Північній Італії є кілька знаменитих озер, у тому числі гламурне озеро Комо – улюблене місце багатих і знаменитих. А ось найменше озеро Орта, розташоване на північний захід від Мілана і заховане за набагато більшим озером Маджоре, не користується такою популярністю. І, тим не менш, це одне з найкрасивіших озер в Італії, оточене чарівними та мальовничими містами.

6. Місто Болонья. Столиця регіону Емілія-Романья є справжнім раєм для гурманів – як одне з найкращих кулінарних міст Італії, Болонья є чудовим місцем для дегустації страв із пасти, м’яса та сирів. Це також дуже жваве місто завдяки великій кількості студентів. Болонья знаходиться менш ніж за 40 хвилин їзди від Флоренції поїздом.

Як повідомляв DIP, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків у світі, яких варто уникати у 2023 році.

Серед інших, до списку потрапили Барселона, Париж і Дубровник як “постраждалі культурні точки”, а Венеція і Амальфітанське узбережжя увійшли до списку районів Італії, що найбільш відвідувані туристами.