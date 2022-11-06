Найбезглуздіші приховані витрати: експерти назвали приховані платежі які обманюють туристів

В умовах кризи готелі, ресторани та інші постачальники послуг для відпочинку практично у всіх країнах все частіше стають на слизьку доріжку майже шахрайства, намагаючись щосили «залізти в гаманець» до туриста. Для цього часто використовуються найнетривіальніші методи.

Про дивовижні варіанти поборів розповіли експерти Yahoo Finance. Автори туристичних блогів та проектів представили «найбезглуздіші приховані витрати», які їм довелося робити в подорожах. Зверніть на них увагу – можливо, це вбереже вас від таких витрат.

Плата за холодильник: величезні ціни в міні-барах готельних номерів не здивують жодного туриста, але деякі готелі пішли далі, чому допомогли нові технології. Плату з туристів почали стягувати за власні продукти, які поклали охолонути в холодильник. Як заявив Радж Махал, засновник сайту бронювання подорожей Plan More Trips, готель у Лас-Вегасі зробив йому сюрприз. «Я був на курорті MGM Aria Resort, де є вдосконалені міні-бари, в яких використовуються датчики, які можуть визначати, коли предмет переміщається чи змінюється його розмір чи вага. Ми принесли свій власний алкоголь і використовували міні-холодильник для охолодження його, а коли ми виїжджали, MGM взяла з нас 25 доларів за використання холодильника».

Сервірування столу: включені до рахунку чайові та додаткова плата за «каву за столиком»? – Деякі ресторани пішли далі. В Італії, як поскаржилася Лені ван дер Хорст, засновниця сімейного блогу про подорожі Make More Adventures їм довелося заплатити за те, щоб посидіти за прибраним столом. «Офіціант сказав нам зачекати кілька хвилин, щоб вони могли накрити наш стіл. Коли принесли рахунок, з’ясувалося, що за сервірування столу стягувалося кілька зборів, зокрема, за використання двох скатертин».

Праска – це тепер розкіш. Із цим зіткнувся ще один із опитаних під час ділової поїздки. Причому йшлося не про замовлення послуг прасування — турист дізнався, чи може він скористатися праскою в готелі. На що йому відповіли, що користуватися праскою – це розкіш. І за це стягується додаткова плата. Оцінили послугу, до речі, 20 фунтів стерлінгів — тобто 900 гривень.