На відпочинку в Мюнхені італійська дитина загинула при падінні кам’яної статуї

Італійська дівчинка, яка відпочивала зі своїми батьками в Мюнхені, загинула, коли кам’яна статуя впала в готелі у південно-східному німецькому місті, повідомила поліція, повідомляє BTA з посиланням на AP.

Інцидент стався у п’ятницю ввечері. Статуя вагою близько 200 кілограмів упала на 7-річну дитину у внутрішньому дворі готелю. Люди, які прибули на місце події, вдалося звільнити дівчинку, але пізніше вона померла в лікарні в столиці Баварії.

Наразі не встановлено, чому статуя впала. Поліція розслідує цю справу.