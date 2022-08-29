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На відпочинку в Мюнхені італійська дитина загинула при падінні кам’яної статуї

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Італійська дитина на відпочинку в Мюнхені загинула під час падіння кам'яної статуї

Італійська дівчинка, яка відпочивала зі своїми батьками в Мюнхені, загинула, коли кам’яна статуя впала в готелі у південно-східному німецькому місті, повідомила поліція, повідомляє BTA з посиланням на AP.

Інцидент стався у п’ятницю ввечері. Статуя вагою близько 200 кілограмів упала на 7-річну дитину у внутрішньому дворі готелю. Люди, які прибули на місце події, вдалося звільнити дівчинку, але пізніше вона померла в лікарні в столиці Баварії.

Наразі не встановлено, чому статуя впала. Поліція розслідує цю справу.

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