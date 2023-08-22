На нас напали вандали: Італія обурена поведінкою туристів

У Римі туристка піднялася на фонтан Треві, щоб наповнити пляшку водою, і викликала обурення місцевих жителів. Це не єдиний випадок, через який італійці порівнюють поведінку туристів із нападом вандалів, пише CBS News.

Фонтан Треві в Римі вважається шедевром бароко, а витівка туристки, що вилізла на нього, – неприйнятним вчинком. Тим більше, що лише кілька місяців тому італійці обурювалися поведінкою іншого відпочиваючого, який вирізав свої ініціали та ініціали своєї подруги на Колізеї, стародавньому амфітеатрі, який стояв протягом тисячоліть.

У Венеції британський турист проігнорував попередження перехожих і зістрибнув із п’ятиповерхового будинку в один із міських каналів, що охороняються ЮНЕСКО. У Парижі двох п’яних американців було знайдено сплячими на вершині легендарної Ейфелевої вежі. За кілька днів після цього чоловік заліз на вершину вежі і зістрибнув, розкривши парашут.

Ці інциденти спонукали європейських чиновників вимагати запровадження законів, щоб туристи несли відповідальність за погану поведінку. Даніела Сантанче, міністр туризму Італії, заявила, що урядам настав час вживати жорстких заходів.

«Ці туристи – справжні вандали, які не поважають культурну спадщину, що належить не лише до Італії, а й до всього світу. Ми пропонуємо дуже просту концепцію виставлення рахунків: ви розбили щось, ви платите за це», – сказала Сантанче.

У квітні влада Амстердама також почала вводити заходи проти туристів, які приїжджають до міста заради «гарячої ночі». Доступність канабісу та рекреаційного сексу зробила його популярним місцем для вечірок іноземних гостей. Чиновники наклали обмеження на цю діяльність у відповідь на скарги мешканців.

Інші країни вжили більш творчих заходів. В Іспанії місцеві жителі стали розміщувати на пляжах таблички, що попереджають туристів про фальшиві небезпеки, такі як медузи та падаюче каміння.

Частково зростання поганої поведінки пояснюється зростанням туризму. Лише із США в Європі цього року на 55% більше туристів, ніж торік. Лукреція Мізері, доктор філософії Римського університету зазначила, що масова притока та жахлива поведінка туристів ускладнюють життя в місті. «Я відчуваю величезну лють… Це справді сумно. Ви не можете просто прийти та робити все, що хочете», – сказала вона.

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