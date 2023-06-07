Всі розділи
ГоловнаІталіяІталійські пляжі вводять щоденні обмеження та плату за вхід
ІталіяТуризм

Італійські пляжі вводять щоденні обмеження та плату за вхід

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Італійські пляжі вводять щоденні обмеження та плату за вхід

Доступ до пляжів Сардинії цього сезону вирішили обмежити. Тепер, щоб потрапити туди, потрібно заздалегідь забронювати місце.

На деяких пляжах Сардинії – острови на заході Італії – будуть встановлені одні з найсуворіших обмежень щодо щоденної відвідуваності. Так, на Кала-дей-Габбіані пустять не більше 300 туристів на день, на Кала-Біріалу ліміт становитиме також 300 відвідувачів, на Кала Голоріце – 250, а на Кала Маріолу – 700.

Пляж Ла Пелоза на Сардинії запровадив заборону на пляжні рушники – штрафи починаються від 100 євро. Дістатися до крихітного Кала Голорітце можна лише пішки чи човном, при цьому дорослим на вході доведеться заплатити 6 євро, а дітям до 10 років – 1 євро.

Забронювати місце на пляжах Сардинії можна через додаток Heart of Sardinia. Замовлення рекомендується робити не менш як за 72 години до візиту. Пляжі, на яких потрібна плата за вхід, можна сплатити онлайн або готівкою під час входу.

Треба відзначити, що цього літа в Італії не лише пляжі братимуть плату за вхід та обмежуватимуть турпотоки. Міністр туризму Італії вже оголосив, що відвідування історичного Пантеону у Римі стає платним, хоча раніше вхід був вільним.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Після відкриття прямих рейсів до Грузії росіяни почали масово від них відмовлятися: названо банальну причину

Грузія
Представники грузинської авіакомпанії Georgian Airways вкрай розчаровані результатом запуску...

IATA підрахувала кількість бешкетників і ґвалтівників на авіарейсах і жахнулася їх кількості

Туризм
Кількість бешкетників на авіарейсах зросла майже наполовину минулого року....

Готелі Таїланду оголосили про підвищення цін, деякі на вражаючий рівень

Готелі
Про підвищення цін у майбутньому зимовому сезоні заявили багато...

У Дубаї збудують новий грандіозний острів, який затьмарить собою знаменитий Палм-Джумейра

ОАЕ
У генеральний план розвитку Дубая до 2040 року включено...

Ціни на готельні номери у Туреччині зросли на 85,5%

Готелі
Ціни на готельні номери та вартість відпочинку в Туреччині...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму