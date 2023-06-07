Італійські пляжі вводять щоденні обмеження та плату за вхід

Доступ до пляжів Сардинії цього сезону вирішили обмежити. Тепер, щоб потрапити туди, потрібно заздалегідь забронювати місце.

На деяких пляжах Сардинії – острови на заході Італії – будуть встановлені одні з найсуворіших обмежень щодо щоденної відвідуваності. Так, на Кала-дей-Габбіані пустять не більше 300 туристів на день, на Кала-Біріалу ліміт становитиме також 300 відвідувачів, на Кала Голоріце – 250, а на Кала Маріолу – 700.

Пляж Ла Пелоза на Сардинії запровадив заборону на пляжні рушники – штрафи починаються від 100 євро. Дістатися до крихітного Кала Голорітце можна лише пішки чи човном, при цьому дорослим на вході доведеться заплатити 6 євро, а дітям до 10 років – 1 євро.

Забронювати місце на пляжах Сардинії можна через додаток Heart of Sardinia. Замовлення рекомендується робити не менш як за 72 години до візиту. Пляжі, на яких потрібна плата за вхід, можна сплатити онлайн або готівкою під час входу.

Треба відзначити, що цього літа в Італії не лише пляжі братимуть плату за вхід та обмежуватимуть турпотоки. Міністр туризму Італії вже оголосив, що відвідування історичного Пантеону у Римі стає платним, хоча раніше вхід був вільним.