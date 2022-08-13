Італійське місто платитиме 15 тис. євро всім охочим переїхати до їхнього спокійного острова з прекрасними пляжами

Прекрасний і спокійний острів Сардинія в Італії пропонує українцям велику винагороду за переїзд до деяких своїх міст, щоб стимулювати місцеву економіку. Пропозиція поширюється не лише на наших співвітчизників, а й на охочих переїхати на цей острівний курорт із інших країн.

Справа в тому, що в деяких районах Сардинії проживає всього по 3’000 чоловік і менше, і у острова є план, щоб спонукати людей по всьому світу, особливо молодь, обрати чудовий італійський напрямок як постійне місце проживання.

Сардинія пропонує в гривневому еквіваленті 570 тис. гривень кожному, хто вирішить переїхати в певні райони острова, включаючи дуже маленькі та віддалені міста, де проживає лише кілька сотень місцевих жителів. Але влада виставила умову — гроші, які отримають туристи, мають бути витрачені на купівлю будинку чи ремонт нерухомості у місті.

«Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися та розвивати економічну структуру найуразливіших територій. Завдяки вкладам у їхні перші будинки це зміцнюється і стає благодатним ґрунтом для тих, хто переїде туди або вирішить створити сім’ю. Не може бути зростання без реального покращення територій, внутрішніх та найбільш неблагополучних районів, які мають пройти через нову політику для їхнього повторного заселення», — процитував The Sun президента Сардинії Крістіана Солінаса.

Довідка: Сардинія – один із найкрасивіших островів Середземномор’я, відомий своєю бірюзовою водою та пляжами з білим піском. Одними з найбільш приголомшливих пляжів найбільшого острова в теплому морі є Порто-Джунко, Спьяджіа-ді-Пунта-Молентіс, пляж Лу-Порту та Спьяджіа-ді-Порто-Са-Руксі.

Один з мандрівників, які відвідали Порто-Джунко, описав його на платформі Tripadvisor таким чином: «Приголомшливий пляж, вода кришталево чиста, а пісок трохи блищить. У вихідні дні тут доволі багатолюдно, але лише на піску, а не у воді». Інший, зазначив, що місцевий пляж є абсолютно приголомшливий. Можна поплавати з маскою та трубкою та поспостерігати за рибою.

Однак туристам слід знати, що на більшості пляжів Сардинії вхід або паркування платні. Відпочиваючі, які хочуть відвідати пляж у районі Спьяджа-ді-Порто-Са-Руксі, повинні сплатити паркування у розмірі 10 євро (близько 380 гривень). У Пунта-Молентіс вступний внесок за паркування автомобіля становить 6 євро (приблизно 230 грн.) та ще по одному євро (близько 40 гривень) за кожного туриста.

На острові є не тільки приголомшливої ​​краси пляжі, але й красиві міста, такі як Альгеро, Сан-Панталео або Вілласіміус. За словами багатьох мандрівників, Сардинія — це те місце, яке є обов’язковим для відвідування, але тільки не в піковий сезон, до якого належать не лише літні місяці, а й вересень.

Проте Італія — не єдина країна, яка шукає людей для переїзду на свої острови. Раніше цього року Шотландія оголосила про свій план спонукати туристів переїжджати на чудові шотландські острови. Щоб пропозиція виглядала переконливіше, влада запропонувала сім’ям та молодим людям винагороду у розмірі близько 2,25 млн гривень на купівлю будинку. Мета програми уряду Шотландії – скорочення чисельності населення на Оркнейських островах і на ідилічному та віддаленому острові Скай.