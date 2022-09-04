Італія вдарить по онлайн бронюванню житла туристами: створюється “чорна база даних”

«Чорну базу даних» – базу даних про власників, які здійснюють незаконну туристичну діяльність, створять владу Італії. Насамперед популярна туристична країна вдарить по онлайн-бронюванню індивідуального житла туристами – квартири та кімнати. Останні, за твердженням італійських чиновників, створюють нерівну конкуренцію готелям, а окремі – створюють загрозу для відпочиваючих.

Туристичний сезон 2022 року в Італії пройшов успішно, оскільки очікування міністерств та інших органів влади вже перевищили очікування ковідного 2021 року. Проте відсутність керівних принципів для онлайн-туризму стала великою проблемою. Під час зустрічі з організацією сервіси онлайн бронювання погодилися дотримуватись заходів, вжитих міністерством щодо системи сектору короткострокової оренди.

«До жовтня у нас буде база даних варіантів розміщень, які не належать до готелів. Це буде основним інструментом проти їхньої незаконної роботи. Наразі ті, хто пропонує розміщення, які не мають хорошої репутації, несправедливо конкурують із тими, хто має гарну репутацію», – пояснив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья.

Він також зазначив, що проблему не можна вирішити за допомогою випадкових рішень і що країні потрібні певні правила, які будуть встановлені на національному рівні. Під час зустрічі Гаравалья нагадав, що міністерство просуває та підтримує порядок денний, затверджений Указом про допомогу, в якому уряду пропонується співпрацювати з регіонами для визначення заходів, які вживатимуться до всієї країни.

До того, як пандемія ковіда вразила світ, на італійський туристичний сектор припадало 13% ВВП країни, або майже 240 млрд. євро, і в ньому було зайнято 15% робочої сили, при цьому торговий баланс Італії поповнився на 44 млрд. євро, а обсяг виробництва склав 190 млрд. євро. Пандемія у цьому секторі призвела до наслідків, порівнянних із військовим становищем, оскільки національний ВВП скоротився на 8.8% у 2020 році, а туризм – на 40%.

Італія, як і інші країни Європи, зіткнулися з підвищенням цін на енергоносії, у зв’язку з чим, за словами уряду, необхідно негайно вжити заходів щодо зниження наслідків витрат. «Енергія досягла рівнів, що ставлять під загрозу результати компаній. Я сподіваюся, що цього тижня буде скликано Раду міністрів, здатну ухвалити швидкі рішення. З цих причин бажаним рішенням був би податковий кредит для туризму, спа-бізнесу та громадського харчування, розрахований на збільшення витрат з вересня 2021 року по вересень 2022 року», – зазначив Гаравалья.

Додамо, що Німеччина також запроваджує деякі серйозні заходи щодо економії енергії в країні. Зокрема, починаючи з вересня, громадські будівлі та пам’ятки архітектури більше не висвітлюватимуться вночі. Те саме обмеження торкнеться рекламних щитів. У громадських приміщеннях дозволяється нагрівати воду лише до +19°C, тоді як гарячу воду, призначену для миття рук, буде відключено. Крім того, приватні басейни, які підігріваються газом, теж залишаться холодними. Подробиці читайте у матеріалі «Енергетична криза: чого чекати туристам, які вирушають до Німеччини цієї осені».