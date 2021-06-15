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Booking com звинуватили в ухилянні від сплати податків

Booking com може зіткнутися з великими проблемами в Італії. За повідомленнями, що надходять, платформу звинувачують в ухилянні від сплати податків. У період з 2013 по 2019 рік компанія звинувачується в несплаті більше 150 мільйонів ПДВ (податку на додану вартість).

Це з’ясувалося в ході розслідування, проведеного місцевою владою в регіоні Лігурія. За даними слідства, заробіток Booking com склав близько 700 мільйонів євро з 2013 по 2019 рік провівши більш ніж 800 тисяч транзакцій.

Розслідування почалося в 2018 році з серії податкових нарахувань, зокрема, в Східно-Лигурийскому регіоні. При вивченні фіскальних документів з’ясувалося, що голландська компанія раніше виставляла рахунки без ПДВ, застосовуючи так званий механізм «зворотного нарахування». І як результат податок не був оголошений несплаченим в Італії.

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У період з 2013 по 2019 рік оборот компанії склав близько 700 мільйонів євро, і на цю суму Booking com повинен був подавати щорічну декларацію з ПДВ і сплачувати податковим органам більше 153 мільйонів євро.

Більш того, розслідування також показало, що компанія не призначала свого податкового представника, що не була зареєстрована суб’єктом оподаткування в Італії і, отже, не представила відповідну податкову декларацію.

Таким чином, Booking com отримав статус «повної несплати податків», оскільки ПДВ сплачувався ні в Італії, ні в Нідерландах.

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