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ІталіяТуризм

Boeing Dreamlifter в Італії під час зльоту втратив колесо шасі (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії літак втратив під час зльоту колесо шасі

Деталь відвалилася в повітрі і впала у виноградник поряд з аеропортом.

Випадок потрапив на відео, яке пізніше з’явилося в обліковому записі порталу про авіацію Aeroin.

Літак Boeing 747-400 Dreamlifter вилітав з італійського Таранто до Чарлстона (США). Прямо на зльоті одне з коліс стійки шасі відкручується та відлітає. Димне колесо шасі падає на землю і підстрибує на злітно-посадковій смузі, вкочуючись у виноградник неподалік.

При цьому, незважаючи на те, що трапилося, літак зміг благополучно приземлитися в Сполучених штатах.

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