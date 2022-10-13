Boeing Dreamlifter в Італії під час зльоту втратив колесо шасі (Відео)

Деталь відвалилася в повітрі і впала у виноградник поряд з аеропортом.

Випадок потрапив на відео, яке пізніше з’явилося в обліковому записі порталу про авіацію Aeroin.

Літак Boeing 747-400 Dreamlifter вилітав з італійського Таранто до Чарлстона (США). Прямо на зльоті одне з коліс стійки шасі відкручується та відлітає. Димне колесо шасі падає на землю і підстрибує на злітно-посадковій смузі, вкочуючись у виноградник неподалік.

При цьому, незважаючи на те, що трапилося, літак зміг благополучно приземлитися в Сполучених штатах.