Аеропорт Риму представив нову послугу для пасажирів

Пасажири, що вилітають із аеропорту Фьюмічіно, тепер зможуть самі вибрати час для проходження процедур контролю безпеки та зайняти місце в окремій швидкій черзі.

У Міжнародному аеропорту Рим-Фьюмічіно імені Леонардо да Вінчі запрацював інноваційний сервіс QPass. Він дасть пасажирам можливість краще спланувати свою подорож і комфортно пройти всі необхідні процедури на контрольно-пропускних пунктах.

QPass — безкоштовний сервіс, який дозволяє пасажирам записатися на конкретний час та скористатися спеціальним проходом та окремою чергою на контрольно-пропускний пункт. Доступ до сервісу простий і не вимагає реєстрації: пасажир може забронювати час, не виходячи з дому або навіть в аеропорту, починаючи за 7 днів до вильоту. На спеціальному сайті необхідно ввести номер свого рейсу, кількість пасажирів та адресу електронної пошти.

Далі система запропонує вибрати конкретний час із доступних для запису. Як тільки бронювання буде завершено, на вказану адресу електронної пошти прийде QR-код і лист, що підтверджує, з інформацією про термінал і час проходження процедур.

Залишається тільки прийти у вибраний час до входу QPass, показати свій QR-код та отримати доступ до виділеного входу та черги для швидкої та комфортної перевірки безпеки.

Фьюмічіно – перший аеропорт в Італії, що пропонує цю послугу. Вона доступна як у Терміналі 1, так і в Терміналі 3. Послуга QPass безкоштовна і є доповненням до інших способів проходження контролю безпеки: преміум-сервісу Fast Track, ліній для сімей з дитячими колясками та «традиційного» через загальну чергу.

Завдяки цій системі пасажири тепер можуть заздалегідь організувати свій час перед вильотом, швидко пройти перевірку безпеки і таким чином мати більше часу для себе, наприклад, щоб пройтися магазинами або перекусити перед посадкою.