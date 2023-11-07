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ІспаніяТуризм

Зграя косаток атакувала туристичну яхту, пробивши дірку і відірвавши кермо

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Зграя косаток атакувала туристичну яхту, пробивши дірку в днище і відірвавши кермо

Зграя косаток атакувала туристичну яхту в Гібралтарській протоці, пробивши дірку в днищі і відірвавши кермо. Команда туристів пережила 45-хвилинну атаку біля берегів Іспанії. Про це повідомляє видання Mirror.

Інцидент стався ще у другій половині дня 31 жовтня, проте про нього стало відомо лише зараз. Яхта компанії Morskie Mile зазнала нападу. На судні Grazie Mamma II були польські туристи. Уточнювалося, що після атаки зграї косаток яхта почала тонути. Незважаючи на зусилля капітана, екіпажу та рятувальників з ПАР, портових буксирів та ВМС Марокко, яхту не вдалося врятувати, і вона затонула недалеко від входу до порту Танжер Мед. Проте тішить те, що всім членам екіпажу та мандрівникам вдалося врятуватися і вони перебувають у цілості та безпеці в Іспанії.

«Косатки, що потопили човен, проробили величезну дірку збоку судна, перш ніж відірвати кермо і спливти з ним. Туристи, які раніше плавали на судні Grazie Mamma II, що належить Польщі, сказали, що були в жаху, почувши про напад», – йшлося в публікації.

Представники компанії-організатора туристичних круїзів на яхтах висловили жаль з приводу інциденту, що стався, і підкреслили високу значущість затонулого судна для морського плавання. У заяві було сказано, що на борту яхти зав’язалися довгострокові дружні стосунки, а на шляху до плавання були освоєні чудові місця Європи та атлантичних архіпелагів, а також набуті нових навичок яхтових рульових.

Втім, не лише ця яхта стала жертвою нападу зграї косаток у водах Іспанії. Відомо також про кілька подібних інцидентів. Вчені нині досліджують причини, через які ці хижаки виявляють агресію щодо водного транспорту. Зустрічі з косатками варіювалися від простого наближення до човнів до активного втручання у їхню роботу.

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