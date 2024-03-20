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ІспаніяТуризм

“Забирайтеся додому”: жителі популярного курорту втомилися від туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Photo by Dim Hou on Unsplash

Жителі іспанської Малаги втомилися від туристів та влаштували їм справжнє цькування. На будинках міста з’явилися написи “Tourists, go home” – “Туристи, забирайтеся додому”, передає Independent.

“Тут смердить туристами”, “Тут жила сім’я до вас” – це деякі з плакатів, наклеєних на стіни будинків по всьому місту.

Справа в тому, що на індонезійському Балі туристів закликали триматися подалі від моря через приливні хвилі, і вони хлинули в Малагу. Місцеві мешканці такого напливу не витримали.

Вони скаржаться, що орендодавці виселяють місцевих жителів, щоби дорожче здати житло туристам.

А почалося все із власника бару, на ім’я Дані Друнко. Його вигнали з квартири, де він жив 10 років, щоб здати її туристам. Він і запропонував прикрасити місто антитуристськими плакатами, але визнав, що це вийшло з-під контролю.

Друнко каже, що він “нічого не має проти туристів”, просто хоче, щоб регулювалося питання житла.

Є й такі жителі Малаги, які шоковані такою ворожістю.

“Ці люди, які виступають проти туризму, при цьому хочуть працювати. Начебто ми заробляємо на хліб, працюючи на аерокосмічну промисловість”, – каже місцевий адвокат Хуан Луїс Гомес.

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