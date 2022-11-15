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Влада Іспанії заборонить туристам проводити непристойні вечірки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярний європейський курорт заборонить туристам проводити непристойні вечірки

Влада іспанського курорту Малага вирішила заборонити туристам наготу та «еротичні предмети» у громадських місцях. Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що європейський курорт популярний переважно у британських туристів завдяки дешевим рейсам та бурхливому нічному життю. Проте місцева влада має намір боротися з масштабними хлопчаками та дівич-вечорами, які люблять влаштовувати мандрівники на курорті. Так, новий закон заборонить ходити та з’являтися на вулицях міста у спідній білизні, в одязі чи аксесуарах, що зображують геніталії, а також брати із собою секс-ляльки чи інші предмети еротичного характеру.

Порушникам порядку загрожуватиме штраф до 750 євро, а якщо інцидент трапиться перед освітніми установами, дитячими майданчиками або в місці, де поблизу знаходяться неповнолітні, покарання зросте до 1500 євро.

За словами мера Малаги, влітку 2021 року туризм приніс місту 8,4 мільярда фунтів стерлінгів, однак “настав час висловитися” і зупинити зростання повідомлень про антигромадську поведінку.

У червні повідомлялося, що іспанський регіон Коста-дель-Соль вирішив позбавитися репутації «європейської столиці вечірок». Так, туристичні квартири та готелі планується забезпечити пристроями моніторингу шуму, обмежити акції на безкоштовний алкоголь у готелях, а в деяких провінціях заборонити продаж випивки ночами.

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